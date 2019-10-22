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安海瑟威挺巨肚女神光狂炸　奶油色套裝＋紅唇根本「地表最美孕婦」

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 ▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

36 歲的「美國甜心」安海瑟薇（Anne Hathaway）和老公亞當舒曼（Adam Shulman）在 2012 年結婚，並在 2016 年迎來兒子強納森 （Jonathan），一家三口相當幸福。沒想到今年 7 月，女神突然在 IG 上宣布自己又懷了第二胎，並在 IG 上 PO 出孕照，照片中她小腹微凸，臉上盡是再次成為人母的喜悅。當時她也開心寫下：「這不是演戲！」並分享了自己經歷過不孕到好不容易懷孕的心情，讓粉絲替她感到超開心。

就在（12日）安海瑟威在宣布懷孕後出席了新劇《摩登情愛》（Modern Love）在紐約的首映典禮，身穿 Oscar de la Renta 的奶油色套裝搭配火辣紅唇，一出現就讓攝影師瘋狂搶拍。

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／JAMES DEVANEY GETTY IMAGES）

 雖然挺著大肚子，但是安海瑟威露出的四肢依然超纖瘦不說，整個人氣色超好，更散發出女神光采，讓網友驚呼：怎麼懷孕了還可以這麼美！

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／JAMES DEVANEY GETTY IMAGES）

即使是穿起來容易變膨脹的乳白色，女神卻駕馭的相當好，在腹部蓬起的荷葉設計加上不規則下擺，巧妙的修飾了隆起的大肚子，下身搭配了白色寬管褲，上蓬下窄的視覺效果讓整個人看起來更纖瘦，也顯出她的優雅氣質。

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／THEO WARGOGETTY IMAGES）

用大件的金屬飾品增加造型感。

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／THEO WARGOGETTY IMAGES）

同時上衣的斜肩設計也讓安海瑟威小露了因為懷孕而更加豐滿的渾圓半球，看起來性感極了！即使挺了這麼大的肚子，但是光看四肢跟她的小臉完全感受不到她有懷孕的跡象，一點水腫都沒有，氣色更是超棒！攝影師更捕捉到她摸著孕肚大笑的畫面，整個人都散發出女神光芒，讓人驚艷！根本「地表最美孕婦」！

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／RAYMOND HALLGETTY IMAGES）

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／BRUCE GLIKASGETTY IMAGES）

在八月時，安海瑟威也曾經和老公亞當舒曼一同出席舞台劇開幕活動，當時她的肚子還稍微小一點，辣穿桃紅色鏤空小禮服，露出胸前與腰間的肌膚，同樣美呆了！

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／GARY GERSHOFFGETTY IMAGES）

安海瑟威示範完美顯瘦的孕婦造型，合身的筆筒長裙設計讓整體看起來更纖細。

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／VERA ANDERSONGETTY IMAGES）

另一套藕紅色的碎花長洋裝露出單邊斜肩既優雅又浪漫，洋裝皺褶的設計巧妙的遮住孕肚，長洋裝款式有一種視覺的延伸感，巧妙的拉長身型。搭配一雙高跟鞋增加時髦感，可以說是最棒的孕婦穿搭！

▲安海 。（圖／柯夢波丹提供）

▲ （圖／VERA ANDERSONGETTY IMAGES）

安海瑟威的孕婦造型不妨學起來！

文／柯夢波丹　圖／GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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