講話惜字如金、各種表情符號　「4個狀況」代表他對妳沒意思

▲他愛不愛妳其實有跡可循，別傻傻地放下真感情。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

有的女生很容易一放感情，就容易往死胡同裡鑽。總是反覆糾結男生到底愛不愛妳，認真拆解他字字句句的含意，其實想要看出他真的愛不愛妳很簡單，檢視一下你和他的對話框，若是他出現以下其中一種狀況，就代表他只把你當作曖昧的普通朋友，你真的不用想太多。



1.訊息總是很久才回

和他聊天時你總是秒回，而等到他的時候，他總是會拖上很久時間，甚至是過了一天才回你。當然人都會有忙的時候，但若是他習慣性總是拖延很久，就可以看出他對你們的關係投入是有限的，愛你的程度當然顯而易見了。

2.總是由你開啟話題

每次展開聊天話題都是你，他主動開口的機會微乎其微，兩人之間都是你主動多，那麼肯定他沒那麼愛你。回想看看先前的聯絡都是由誰開頭，正常有意思的情況下，應該是兩人一半一半，若是他夠喜歡你，男生應該更多主動，而不是總像塊木頭。

3.講話惜字如金

每次傳給你的訊息總是超級簡單，總用幾個字就帶過，當你回他之後，他可能就會用無關痛癢的哈哈或呵呵帶過，甚至他又失去音訊。有的男生的交友方式就是拋下漁網，願者上鉤，如果有他更感興趣的女生回他了，他就會對你愛理不理。

4.各種表情包敷衍

有一種回覆更誇張，無論你傳給他什麼訊息，他總是丟給你表情符號，讓你有無限遐想空間，例如你和他抱怨很寂寞，他就點給你一個愛心，抱怨老闆討厭，他可能回覆給你一個哭臉，完全摸不著頭緒。對他來說，表情符號是萬能，因為打個字他都怕麻煩，你想知道他愛不愛妳，不如打開對話記錄，你可能會清醒一些。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App