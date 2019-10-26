梵克雅寶女錶上演浪漫之吻　日間版與四季款公開放閃

▲白K金錶鍊鑲鑽的Lady Arpels Pont des Amoureux 腕錶，6,600,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）充滿詩意的時計，總令人醉心，已問世9年的Lady Arpels Pont des Amoureux 腕錶堪稱代表作，面盤上撐著傘的淑女每小時前移，而她的情人佇立拱橋的另一端，每60分鐘前行一步，兩人會在正午與午夜整點重逢獻上深情之吻，今年品牌推出面盤為日間版本，以及更華麗的四季背景錶款，再度上演浪漫劇碼。

▲梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux Automne腕錶（左）11,600,000元， 呈現親吻模式的Lady Arpels Pont des Amoureux Printemps腕錶11,600,000元。

第一代的Lady Arpels Pont des Amoureux腕錶場景設定在夜幕低垂的巴黎，梵克雅寶今年首度推出日間版本，讓戀人在陽光燦爛的美景中重逢；同時推出結合微型彩繪、彩色墨彩琺瑯技術、金雕與珠寶鑲嵌工藝的春、夏、秋與冬季珠寶錶，均裝載逆跳功能自動上鍊機芯，讓代表小時顯示的淑女與象徵分鐘的愛人，每日有兩次相遇機會，若想要欣賞浪漫瞬間，只需按下按鈕即可自主啟動親吻畫面。

▲梵克雅寶Charms Romance Parisienne Rencontre 腕錶，1,720,000元。

EXTRAORDINARY DIALS非凡工藝錶盤系列，梵克雅寶也融入愛情主題，打造 CHARMS ROMANCE PARISIENNE RENCONTRE腕錶，以內填琺瑯與微型彩繪成獻塞納河美景、點綴錳鋁榴石代表艷陽為背景，詮釋玫瑰金浮雕男女在橋上相會的甜蜜景象。

▲積家RENDEZ-VOUS CELESTIAL約會系列星空腕錶（左）3,040,000元，約會系列月相腕錶1,150,000元。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）也是浪漫好手，自2012 年發表Rendez-Vous Celestial 約會系列星空腕錶，開始以不同材質與裝飾詮釋此款機械女錶，不變的是透過4時方向的錶冠，可設定約會時間，提醒約會時間到了，正是面盤上那顆閃亮星星。