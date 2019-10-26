4大傷眼行為被你忽略了！跟著做八招預防眼睛提早老化

3C產品對眼睛的危害非常大，尤其是現代人使用的智慧型手機，螢幕過小需近距離使用，長時間緊盯就容易導致睫狀肌過度用力，造成眼周的肌肉過勞、用眼過度、眼睛乾澀，就會引起老花眼提早發生。

而3C產品螢幕散發出的短波長藍光，是屬於能量最強大的可見光，能夠穿透角膜及水晶體，直接進入視網膜中心的黃斑部，當自由基過度累積黃斑部，會導致黃斑部的感光細胞受損，促使黃斑部發炎、水腫，進而引發黃斑部病變。

過度用眼結果，眼睛不舒服幾乎成為全民通病，許多生活中容易忽略的4大傷眼行為，更是加速眼睛提早老化的幫凶。

1.關燈使用3C

關燈時，眼睛在黑暗的環境下，瞳孔會自然放大，導致3C散發的藍光更容易大量進入水晶體、黃斑部，並使眼睛的負擔加重。當黃斑部持續受到3C螢幕藍光照射，不只會形成過氧化傷害，也會容易導致黃斑部感光細胞升溫、甚至過熱，以及引起水晶體出現混濁，加速黃斑部病變、白內障的產生，造成眼睛提早老化，甚至視力受損。

建議：使用3C產品時，周遭光源要充足，並避免螢幕亮度過量，才能減少眼睛的負擔。

2.長時間看3C螢幕

長時間使用3C產品，眼睛緊盯藍光螢幕，過度專心會自然降低眨眼的頻率，僅而減少淚液分泌，同時淚液無法平均分布在眼球表面，當角膜無法獲得足夠的淚液滋潤，就容易造成角膜乾燥、充血，甚至是角膜破皮，感覺眼睛乾澀、紅腫搔癢。尤其長時間待在室內空調環境中，更會加速眼球表面的淚液蒸發，長期下來容易引發乾眼症。

建議：使用3C產品時，應適時留意眨眼的頻率，最好用眼每30分鐘，就要休息10分鐘，或是看看遠方舒緩眼睛疲勞。

3.不良姿勢使用3C

無論是站姿、趴躺，都容易近距離使用3C產品，導致負責調整眼睛收縮力量增加，使的睫狀肌過度緊繃、負擔加重，就會造成睫狀肌提早退化、無力，不但會加深近視度數，也容易提早發生老花眼。

如果是邊走邊使用手機，或是在捷運上使用3C，在移動過程中，身體晃動會導致眼睛對焦困難，睫狀肌必須過度用力，就容易產生眼睛疲勞，同樣會加重眼睛負擔；不只會傷害眼睛健康，也會造成頸椎退化性關節炎。

建議：使用3C最正確姿勢是坐姿，最好頸部儘量打直、背部依靠椅背，3C產品的距離應該至少與眼睛保持35~45公分。

4.不良配戴隱形眼鏡習慣

隱形眼鏡不當使用，眼睛淚液分泌量減少、降低角膜的氧氣供應，會導致角膜缺氧、角膜水腫及角膜破皮，引起乾眼症、視力模糊、畏光，嚴重甚至會出新生血管，造成終生視力傷害。

長時間配戴隱形眼鏡、戴著隱形眼鏡睡覺，會增加眼睛紅癢、過敏及感染的機會，如果戴著隱形眼鏡戲水，對眼睛的傷害更大，由於鏡片上容易附著細菌、髒污，導致感染性角膜潰瘍；若是形成角膜結疤，也會影響終生的視力。

建議：根據需要配戴的時數及頻率，選擇適合的隱形鏡片材質及種類，例如：日拋、周拋、雙周拋、月拋，長戴型隱形鏡片務必確實清潔鏡片，降低眼睛感染的風險。

護眼3大營養素不可少

許多人會補充葉黃素保健食品，葉黃素具有保護視網膜黃斑部、降低黃斑部病變風險的效果，不只可以吸收陽光中的紫外線，也能夠對抗3C螢幕的藍光，就像是「眼睛的防曬劑」，增加眼睛抵抗光線的防禦力，並降低光線對眼球的慢性氧化傷害。

天然食物中深綠色蔬菜含有豐富的葉黃素，例如：綠花椰菜、芥藍菜、菠菜、油菜、甘藍，而黃橙色蔬果如胡蘿蔔、玉米、南瓜、木瓜、芒果，則有少量的葉黃素及大量的玉米黃素，建議每天食用半碗深綠色蔬菜，攝取足夠的葉黄素。

葉黃素保健食品中除了葉黃素外，有含有一定比例的玉米黃素，每天補充10~20mg即可，建議至少持續服用半年以上，足夠維持黃斑部中的葉黃素濃度，才能達到最佳保護黃斑部的效果。

另外，過度用眼更是造成老花眼提早的原因，天然食物中的魚蝦、蟹、鮭魚、藻類等食物含有蝦紅素，抗氧化力比葉黃素更高。根據研究顯示，蝦紅素能夠增進睫狀肌的調節能力，同時增加脈絡膜的血液循環，對於視神經也有保護作用，建議每天補充2~4mg蝦紅素保健食品。

8招預防眼睛提早老化

1.避免過度用眼：用眼30分鐘休息10分鐘。

2.每天熱敷眼睛：每天熱敷眼睛10分鐘。

3.正常生活作息：每天睡眠至少8小時。

4.多吃深色蔬果：蔬果富含高抗氧化營養素。

5.多到戶外運動：每星期至少2次戶外活動。

6.定期視力檢查：每半年定期接受視力檢查。

7.補充護眼營養：如葉黃素、玉米黃素、蝦紅素。

8.不適症狀就醫：眼睛出現乾癢痠澀、紅腫脹痛、視力模糊、畏光等，應及早就醫檢查。

諮詢專家／台灣白內障及屈光手術醫學會理事長、中華民國眼科醫學會監事張朝凱

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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