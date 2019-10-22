安格斯12星座一周運勢10/21-10/27　魔羯外出運佳、巨蟹告白拖太久就沒Fu了

牡羊 3.21~4.20

這周的羊座在職場的運勢上比較辛苦一點，並不是說你的工作不順，而是近期的你容易在過程中招惹到一些是非，或許大而化之的你反應曖昧了點，引來不少的流言扉語，讓你煩不勝煩，這個時候最需要學習的就是說不的藝術，好聽的話人人會說，但如何在不撕破臉的情況下表明你的立場，是你這周最重要的學習課題。

金牛 4.21~5.20

本周的牛座處於運勢較弱勢的狀態，雖然你已經受夠了啞巴吃黃蓮有苦說不出的超悶感受，但在工作就像戰場，小不忍則亂大謀，最近還是要低調一點才好。最近這個時期可說是考驗著耐力與耐心，不得意時也不要遷怒旁人或情人，以免連帶你的人際運、愛情運都受影響。

雙子 5.21~6.20

金星與水星的在6宮的交互作用下，本周會有很多潛在的貴人相助，甚至能幫你逢凶化吉招大運，免除很多不必要的麻煩。這些貴人多半是過去與你在工作上有交集的人，你的行俠仗義與開朗的個性讓許多人在重要的時刻願意幫你挺你，也讓你在麻煩時刻逢凶化吉。

巨蟹 6.21~7.21

尋尋覓覓了好久，愛情中要遇到一百分的好對象很困難，主要是蟹座條件實在太高啦！不過這周會是巨蟹座的桃花上升期，在金星守護之下，容易遇見契合的對象，這段時間如果覺得對方不錯，就要主動一些，以免拖久了fu也沒了！至於有對象的蟹座則感情穩定，沒有太大起伏。

獅子 7.22~8.22

人氣頗旺的獅座本周的重點就是要學著謙虛一點，由於個性直率又粗枝大葉，面對了解你的麻吉朋友倒還能接受，但要是一旦面對不熟的人，很容易就因直率的玩笑話得罪別人，未來這周的你就要特別防範這種講錯話的可能，雖然言者無心，但聽者有意，往往會在你不知不覺的情況下得罪別人。

處女 8.23~9.22

季節轉換、日夜溫差增大的時刻可要特別照顧一下自己的身子，很可能因為工作過勞疏於保養，讓身體的小毛病特別多，包括小感冒或是過敏等，其實每種身體狀況也是一種警訊，可能你最近的壓力太大了，或是生活作息失衡了，需要適時的給自己一個休養生息的時間，趁著周末假日不妨放下俗務讓自己喘口氣。

天秤 9.23~10.22

秤座本周運勢吉中帶凶，雖然幾顆退行的星座如天王星、海王星等，並沒有對你構成太多負面影響，但水星和火星都沒有呈現良好的角度，使你工作上有點力不從心的感覺，可得拿出比平常更多的專注力，否則工作運勢不進則退！愛情濃情蜜意，天秤本周能與情人共渡美好的時光，沒情人的趁著花博展覽也可大方提出邀約。

天蠍 10.23~11.22

金星、水星合相，讓未來這周的天蠍好運持續在蘊釀之中，很多事情無心插柳柳成蔭，有機會遇見意料外的好結果，反倒是長期以來一直抱著很大期望的事，沒有想像中那麼樂觀，這樣的情況在工作中特別明顯，建議你愈是重要的事愈不要那麼患得患失，有時看開一點、無所謂一點，你就會發現幸運之神一直沒有離開過你的身邊。

射手 11.23~12.21

就像打了劑強心針，能為長期平淡無奇的運勢帶來不同的變化，尤其工作上射手積極的表現將受到主管長輩們的青睞，不妨抓住每個表現的機會，好好展現一下自己多年來的努力成果。感情上單身射手會比有對象的更顯開心，這周可以在人群中好好享受聚會活動。

魔羯 12.22~1.19

本周可以考慮多出外走走，你的外出運相當好，與其悶在家裡，不妨與朋友相約往外走走，單身者有機會認識還算不錯的對象，同時自己的壓力也可以得到暫時的舒緩，至於有對象的彼此可能會出現分隔兩地的情形，還好時間較短並不會構成什麼問題。除此之外，記得要謹慎花錢，這周的你很有破財的可能。

水瓶 1.20~2.18

工作事業宮位中艷陽高照，可以預料得到這周是水瓶座工作起飛期，經常容易忙得不可開交，以致於感情暫時被擱置在一邊，有對象的可能會有些疲於應付，工作事情太多，如果情人不能體諒，會讓你格外艱辛。其次在忙碌之餘你也最好檢討一下你的工作方式，忙也要忙對方向才行。

雙魚 2.19~3.20

本周最動盪不安的，就要屬感情面的運勢了，由於進展太快、或來得太突然，本周的你感情方面開始面臨到許多問題，尤其是親朋好友的閒言閒語攻擊或是受到家人的阻撓，眾人的輿論與眼光將成為兩人之間極大的矛盾點，此時正是考驗彼此感情的時機，過了這一段就有機會否極泰來。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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