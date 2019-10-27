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小S傳授女兒保養秘訣　自曝最驚人的方法是「整整睡了18小時」

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從歌手、主持人、爵士女伶到演員，似乎總是「勇於嘗試」的小S，和頂級保養品牌HR赫蓮娜的精神不謀而合，也因此特別受邀擔任保養大使。

創新、大膽的精神其實就是我

赫蓮娜女士是世界上第一罐乳霜的發明者，也是發明了第一支防水睫毛膏的人，在小S心目中的她「創新、大膽、不設限，很勇敢做任何事，讓我相當崇拜」，而其實這些特性，也和小S不謀而合，就像她拍照時「不會Always只有表現出美的樣子，我希望永遠都能嘗試更多感覺，就算是詭異或怪異也很願意去做。」

也像她的主持時，老是被質疑「這種問題也敢問得出來？」但對她來說，背後其實都經過思考，「要把問題問到有點尖銳、又有點好笑、又不會惹火來賓。其實我們不是非要得到答案，而是要看來賓過程中的反應」。

女孩時很單純很衝、女人時想得更遠

出道25年的她，從女孩變成女人，「女孩的時候好單純，想的事情很簡單，喜歡出去玩、把自己弄得很漂亮，成為全場焦點，還有一個特色就是情緒表達很直接。比如為了受虐兒或流浪狗會大哭，甚至跪下來哀求，情緒很濃很濃，什麼事都敢做。很容易挺身而出」，但變成女人之後，就會顧慮比較多，下跪或大哭已經沒有那麼恰當。會去思考其他更能好好講或是懂得把事情做大、讓更多人來關心議題，想得更深遠。」

簡單卻很有效

這樣的精神反應在保養上，則是精挑「簡單卻有效的產品」。像是小S用了HR的高光精華後發現「一瓶就可以滿足女生想要的亮、白、緊、有彈性、摸起來還可以很嫩」。

黑繃帶乳霜也讓她驚艷，「我到了41歲還是很容易長粉刺，以前擦了藥容易脫皮，影響上妝。後來發現擦黑繃帶乳霜三、四天後就讓肌膚狀況變穩定，甚至連毛孔也感覺變小了。」

多睡覺+喝水還是很重要

累積那麼多保養經驗，如何傳授女兒保養方法？小S坦言，女兒最近的確很在意粉刺、痘痘，為此還特別去看了醫生，得到了好建議，「最重要的就是每天把臉洗乾淨、洗完後用乾毛巾壓乾就好，其他要擦乳液或什麼保養品等到長大一點再使用就好。」

不同的年齡，需要的保養方法當然就不一樣。不過，小S也分享自己曾經試過最令人驚訝的保養法是「整整睡了18小時」，因此她特別提醒：「睡眠和多喝水真的是很重要。」

最近迷上素食便當和提臀

至於身材管理，以前她和老公減肥時最常吃「涮牛肉和涮杏鮑菇」，但只有兩樣太容易膩，最近迷上住家附近的素食便當，「裡面有茄子、高麗菜、青江菜，滿滿的蔬菜平常比較少一次吃到，配上五穀飯，就是我近期中午最愛」。

晚上則勤做「提臀」，就是站立時，一腳往後舉到最酸的位置後，然後再提高100下，而且不是同一方向固定，還會往側邊移動，「這是我最近愛做的事，只要閒著就會提個一、兩百下」。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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