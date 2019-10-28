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羊毛衫遇水則縮、西裝大衣變形　關於「乾洗」的3件事妳應該注意

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衣服不是丟給乾洗店阿姨就好！時尚人除了懂得穿搭，更要懂的妥善清潔、照料衣物，不然再好的布料都是枉然啊～

請送乾洗的衣物

羊毛布料

許多精緻細薄的布料遇水則縮，所以有別於一般水洗，乾洗會使用特殊的「化學溶劑」來進行洗滌，溶劑中的化學物質會破壞羊毛中的天然油脂和纖維，喪失衣服原有的版型和舒適感，因此除非遇到無法去除的污漬或異味，一季洗一次就很足夠了。

絲質布料

絲質、真絲、緞綢等衣料遇水容易褪色、變形，因此同樣建議進行乾洗，才不會破壞衣料的光色澤和手感。另外蠶絲雖然可以水洗，但衣服難免經過染色加工，還是乾洗比較有保障！

西裝外套

百搭時髦的西裝外套妳的衣櫃裡一定有！除了羊毛材質不宜遇水，襯裡、墊肩更是忌諱洗衣機翻攪，把整個質感跟霸氣都攪掉！因此同樣也要避免多次送洗，一年最好不要超過一次，日常的照護才是關鍵。

避免乾洗的衣物

雖然乾洗較能保護織物，但太多珠飾的衣服還是建議手洗，避免損壞；而容易溶解的塑膠鈕扣也要記得取下再進行乾洗；另外要注意，羽絨衣送乾洗也會減短壽命，因為洗劑會破壞羽毛的結構，羽毛變脆、變扁後，外套自然不蓬鬆，甚至保暖功能都大扣分。

乾洗完放置通風

將乾洗衣物取回家後別急著穿！由於乾洗溶劑仍可能殘留表面，所以取下防塵塑膠套後，應放置通風處待油氣散去，再進行收納或穿著。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 羊毛衫, 乾洗
fashion.net

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