3星座天生就是社交高手！要找和事佬，推派天秤最明智

踏入職場後隨著年齡增長後，在社會的潛移默化之下學會待人處事、人情世故，但有些人天生就是八面玲瓏的社交高手，在12星座中「處事極圓滑」的星座大公開～

TOP 3 天秤座：甜言蜜語說到你心坎裡

天秤座天生不喜歡看見爭吵、爭執、不快樂的畫面，因為在他們的眼中，每個人都是美麗的花朵，而秤子正是穿梭花叢間人見人愛的花蝴蝶，因為他總帶著滿滿愛心的眼神看人，也就希望大家如此回饋，一旦出現兩邊拉扯，熱愛和平的天秤就會想方法處理解決。因此如果需要找個和事佬解決問題，推派天秤座絕對是明智選擇，他們懂得說好聽的話討好別人，也懂得在必要時為自己爭取利益，很多人說天秤座只是個重視外貌的花瓶，但我卻深深覺得天秤優雅聰明且從容不迫，能化解人群中的暴戾之氣，也能在談判桌上進退得宜，絕對是喬事情的大贏家！

TOP 2 雙魚座：以真情相搏用感性征服你

比起雙子座的外放天性，雙魚座比較慢熱，甚至對於人群會有某程度的排拒，然而大家所不知的是每個雙魚座都有著強大的談判潛力，雖然他們並不是特愛與人互動，但需要出面溝通協調，雙魚絕對一馬當先為之，因為在他們心中，透過語言交流達成目的，既不費力也不用花錢還能讓自己省事，那真是何樂不為，雙魚與人交涉談判也不是省油的燈，觀察力細膩的他們，會從言談過程中推敲出你愛聽的、了解你的需要，再投你所好，用百分百的真心想出兩方都能滿意的解套方式。每個雙魚也是閱讀空氣的超級達人，什麼場合該說什麼話，他們絕對懂，因此若有一天需要找人幫你「喬」事情，雙魚就算只當個插花的，也能為你帶來神奇的助力喔！

TOP 1 雙子座：見人說人話見鬼說鬼話

如果說天秤座是人群中的花蝴蝶，那麼雙子座在人群中等同是小蜜蜂，這兒聊聊那兒講講是雙子的天性，個性外向開朗的雙子對「人」有著用也用不完的好奇心，喜歡深入了解各種人的不同面貌，當他們挖掘到某人八卦時那種成就感和喜悅，絕對比他們挖到金礦還高，因此朋友之間若是出了什麼問題，推雙子出來「喬」事情，雙子絕對不會推拒，一方面可以透過這種任務站在第一線了解當事人、發掘更多八卦，二方面還能多結交朋友，觸角又可以伸得更廣，這麼有趣的事情何樂不為呢？至於他們與人的談判潛力想必不用多說，口若懸河的他們憑著三吋不爛之舌，還能有什麼事是他們說服不了的呢?

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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