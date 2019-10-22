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Dappei／衣櫃中的百搭聖品！利用「牛仔褲」完成一週穿搭，天天都能穿出新意

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

每個人衣櫃裡都有最少一條的牛仔褲，就算會因應時代流行不同的款式，這項堪稱經典的單品依然屹立不搖，卻在快時尚的洪流之中經常被小看甚至忽略，就用牛仔褲的一週穿搭挑戰，證明牛仔褲的地位！

Day 1

開始時用最舒適的穿搭來迎戰，準備一件心頭好的 T-shirt，搭配近日來最愛穿的一條牛仔褲，配上一雙運動鞋簡單有型。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

Day 2

調整好狀態，無論是工作或課業都得用最專注的態度面對，穿上襯衫給自己一點拘謹的小提醒，用高腰牛仔褲搭配皮帶，復古的書呆子感意外地可愛呢！稍微需要正式裝束的場合，又不想顯得太過慎重其事，也可以用襯衫搭配形象輕鬆的牛仔褲上場。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

Day 3

牛仔外套搭配牛仔褲的套裝式穿搭，帶點工裝風格、男孩氣，看起來活動力十足，只要牛仔外套與牛仔褲版型、款式稍有不同，看起來就像完全不同的一套衣服。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

Day 4

漸涼的天氣裡，穿上黑色皮衣，內搭黑色 T-shirt 展現帥氣的一面，有氣質的肩背皮包在此幾乎是配搭的定番單品。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

Day 5

有特別約會的日子，可以展露脖子、鎖骨及肩膀線條的一字領上衣成為首選，用厚度足夠的牛仔寬褲彌補上半身缺失的安全感，中和太過有野心的氣息。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

Day 6

想要悠閒地度過一天，陽光和煦的天氣裡在綠地散步，或者待在咖啡廳，沉浸在香氣裡消磨時光，用輕薄的棉麻上衣搭配寬寬鬆鬆的牛仔褲，隨意套一雙涼鞋、拖鞋就能出門。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

Day 7

將針織外套的釦子排排扣好，當成上衣來單穿，親膚的材質讓人也變得柔軟慵懶，搭配有活力的緊身牛仔褲，讓穿針織上衣的自己不會像偷穿老母親的衣服。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／dappei）

Dappei 結語：

牛仔褲因為是人們熟悉的經典單品，好像怎麼穿都不容易出錯，也經常會被認為無聊，就算只是牛仔褲，也能穿出一週七天的不同風格，都想多買幾件牛仔褲了！

文字編輯：zoey

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 牛仔褲, 一週穿搭
fashion.net

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