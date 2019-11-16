懶得運動沒關係　10種「不長肉吃法」現在就學起來

首先請把妳的胃口想像成一個銀行戶頭，然後再想想看要各自花多少在飲料、前菜、主餐和甜點上，有計劃的分配絕對可以讓妳更加盡情享受美食！

1.減少配菜攝取

吃大餐的時候免不了會有旁邊的配菜，尤其是吃西餐，很容易就加上堅果、奶油醬汁、起司等等，雖然妳覺得量不是很多，但其實這些東西才是真真正正熱量卡路里的來源！少加一些絕對能幫助妳減少卡路里的攝取。

2.穿貼身一點的衣服

穿上貼身的衣服絕對能夠帶來大大的警惕！稍微多吃一點肚子就凸了，而且盡量讓雙手不要空著，例如拿杯飲料或提個袋子，這樣才不會有機會一直去抓東西來吃。

3.嚼口香糖

當妳很飽的時候就趕緊掏出口香糖（請吃無糖的）用力咀嚼吧！這招很適合在煮菜時、或是去吃吃到飽餐廳時使用喔。

4.讓自己當個有點討厭的挑剔鬼

如果真的不喜歡就別吃！這很適用在吃到飽的餐廳，把所有餐點都吃一遍真的不是妳該做的事，專心吃妳想吃的東西並且好好品嚐才是王道！

5.不要不吃正餐

有些人因為晚上要吃大餐就逼自己不要吃中餐，千萬別這樣！有可能因為漏吃了一餐，累積的飢餓度絕對不是妳能想像的，等到吃大餐時妳很容易就失控，所以，該吃東西的時間就正常吃，這樣才能讓自己不至於吃太多。

6.冷靜觀察

當妳去參加一個派對時，第一個動作就是先拿礦泉水來喝，半小時後再來決定要吃什麼，這樣的好處是能夠抑制住到一個新的環境想把食物通通嚐一遍的衝動！

7.分散注意力

聚餐的時候最害怕的就是集中火力拼命吃了！可以嘗試主動找人聊天，或是偶爾滑滑手機分散一下注意力也好！

8.喝酒時可以混搭其他飲料

酒精絕對是發胖的元兇之一，但若是去參加一個派對，沒有酒喝又感覺很掃興，所以或許妳可以一杯酒、一杯水、一杯汽水果汁這樣混搭著喝，不知不覺就能降低酒精的攝取量了。

9.不要吃前菜

如果真得很餓，可以吃點沙拉或水果，因為其他的前菜很有可能熱量高，讓妳有發胖的機會！

10.減少食物的多樣化

就算有再多的食物在妳眼前，記得，一次只要拿兩樣就好，全部都拿只會愈吃愈多，少量的拿也能控制妳吃比較少的東西。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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