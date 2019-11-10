迪士尼官方公佈12星座「反派角色」代表　固執愛嫉妒的壞皇后就是金牛

Disney迪士尼創造出許多令人印象深刻的經典之作像是是小美人魚、睡美人、白雪公主……等等。除了夢幻十足的公主們以外，可愛又迷人的反派角色也是靈魂人物之一！

之前迪士尼官方就釋出迪士尼公主們的星座，這次終於輪到反派角色的星座公開，究竟會跟哪個反派人物同星座呢？

水瓶座代表人物《小飛俠》虎克船長

個性讓人捉摸不定，古靈精怪充滿好奇心，喜歡不按牌理出牌，內心有自己的小宇宙，其實水瓶座具有強烈的報復心，記仇程度幾乎跟天蠍座旗鼓相當，直到報仇成功後才肯罷手！

雙魚座代表人物《公主與青蛙》霍博士

雙魚座敏感而細膩看起來不會使壞，但直到雙魚們忍耐到極限大爆發，非常懂得利用別人的弱點來達到目標，使壞程度刀刀命中絕對讓眾人大吃一驚！

在 Instagram 查看這則貼文 Disney Villains（@disneyvillains）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 13 日 上午 9:12 張貼

牡羊座代表人物《愛麗絲夢遊仙境》紅心皇后

牡羊座通常個性較為急躁衝動，凡是缺乏耐心，對於週遭的控制欲非常強烈，也容易因為小事而大發雷霆，紅心皇后完全就是牡羊座的代表！

金牛座代表人物《白雪公主》壞皇后

金牛座對自己都有一套標準與原則，想法較為固執，不達到目標不罷休！就像是壞皇后無法接受世界上居然有比她漂亮的人，於是千方百計的想除掉白雪公主！

雙子座代表人物《美女與野獸》加斯頓

雙子座總帶給大家歡樂，幽默風趣的個性天生就是社交高手，但也容易太過充滿自信！

巨蟹座代表人物《仙履奇緣》崔梅恩夫人

巨蟹座非常重視家庭，也難怪《仙履奇緣》的崔梅恩夫人想盡辦法要將兩位親生女兒送入皇宮中，期待他們能過上衣食無憂的生活！

獅子座代表人物《妙妙探》瑞根博

相信許多人對於《妙妙探》感到陌生，而《妙妙探》的故事其實是老鼠版的福爾摩斯。就等同於福爾摩斯中的大反派，擁有高傲的個性，帶有王者風範的氣息完全就是獅子座代表！

處女座代表人物《大力士》黑帝斯

跟其他的反派人物相比之下顯得更加理性，對任何事情都很講究細節，頭腦清晰而且能夠清楚劃分出理性與感性！

天秤座代表人物《魔法奇緣》葛索

天枰座據說是帥哥、美女最多的星座，一生中不斷追求任何美的事物，但天秤座內心往往以自我為中心，凡是都會先考慮到對自己有利的一面！

天蠍座代表人物《小美人魚》烏蘇拉

最敢愛敢恨的星座絕對是天蠍座，有仇必報完全就是烏蘇拉本人，即使花費許多時間密謀也絕對不會讓自己吃虧！

射手座代表人物《101忠狗》庫伊拉

熱愛自由、以享樂主義過生活，就像是《101忠狗》庫伊拉對於追求斑點狗的皮衣，即使付出許多代價，但追求就是享樂的過程！

魔羯座代表人物《變身國王》伊絲瑪

冷靜寡言、做事一板一眼，但內心具有相當的野心！

Text ／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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