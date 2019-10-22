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Gucci搞怪錶殼開三視窗　滑板玩家戴出時髦味

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▲▼ Gucci,G-SHOCK 。（圖／品牌提供）

▲巴黎滑板玩家一起戴Gucci Grip系列腕錶。（圖／GUCCI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci充滿復古風的中性腕錶Grip系列，以獨特的方圓形錶殼與如三眼顯示時、分、日期窗的搞怪設計吸睛，原來取名自滑板表面所貼的砂紙，象徵能與手腕牢牢貼合，也洩露品牌創意總監Alessandro Michele對於滑板文化的著迷，因此邀來自全球滑板玩家與藝術家合作，戴上Grip腕錶拍廣告大片。

▲▼ Gucci,G-SHOCK 。（圖／品牌提供）

▲攝影師Niccolò Berretta將鏡頭對準羅馬的滑板玩家。

▲▼ Gucci,G-SHOCK 。（圖／品牌提供）

▲Gucci Grip金色PVD鐫刻GG圖案腕錶，56,000元。

Alessandro Michele共同創作者包括來自加利福尼亞州的同志滑板團體Unity、法國攝影師Clémentine Schneidermann、洛杉磯攝影師Noah Dillon等，將鏡頭瞄準倫敦、巴黎、羅馬、東京、紐約、上海與首爾的滑板玩家，展現Grip腕錶的魅力，全系列共8種款式，包括不鏽鋼與黃金PVD材質，各有皮錶帶或鍊帶款，花俏版本還於錶殼裝飾雙G Logo。

▲▼ Gucci,G-SHOCK 。（圖／品牌提供）

▲Gucci Grip不鏽鋼錶殼皮錶帶款（上）46,000元，金色PVD皮錶帶款50,000元。

▲▼ Gucci,G-SHOCK 。（圖／品牌提供）

▲Gucci在東倫敦著名的紅磚巷（Brick Lane）推出全新藝術牆慶祝Grip系列腕錶上市。

與潮流圈關係緊密的G-SHOCK，常與滑板界合作推出聯名錶，近期以品牌經典5600系列方形錶為藍本設計的GM-5600系列，也找上滑板好手合作拍形象片，錶殼換上不鏽鋼材質，搭配輕巧的樹脂錶帶，維持既有的耐衝擊構造，以及防水200米、1/100秒碼錶、倒數計時、鬧鈴、全自動月曆與EL冷光照明等功能。

▲▼ Gucci,G-SHOCK 。（圖／品牌提供）

▲G-SHOCK GM-5600系列宣傳片也結合滑板運動。（圖／CASIO提供，以下同）

▲▼ Gucci,G-SHOCK 。（圖／品牌提供）

▲G-SHOCK GM-5600-1腕錶6,000元。

關鍵字：

Gucci, G-SHOCK
fashion.net

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