星巴克打卡景點+1！粉紅獨棟建築超夢幻　遠在加勒比海也要飛過去

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks

星巴克在全球設立了許多特色門市，依據當地的風土民情，將咖啡廳裝潢得美觀又具特殊性。這次在中美洲加勒比海的大特克島（Grand Turk）上，也開設當地首家星巴克門市，粉紅色的獨棟建築超級夢幻～展現了加勒比海的特色以及熱帶海島風情，絕對會成為一個打卡聖地，再遠都想飛過去拍美照！

粉紅星巴克的確切位置在加勒比海特克斯和凱科斯群島（Turks & Caicos）中的大特克島（Grand Turk）上。這個島嶼是與世隔絕的度假勝地，許多遊客會搭郵輪前來，因此星巴克便開在人來人往的油輪港口，不論旅客或當地居民，都能在店裡享受好喝的咖啡與悠閒的氛圍。

會設計成夢幻的粉紅外觀，是為了保持純粹的加勒比海特色，並結合當地熱帶島嶼風情。粉紅與白色的獨棟建築，搭配燙金的星巴客招牌字樣，還有大片的落地窗，周圍被藍天與沙灘環繞，當陽光照射進來時，彷彿置身仙境。

在 Instagram 查看這則貼文 Adam Stewart（@adamstewart）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 14 日 上午 5:59 張貼

除了外部裝潢，內部也有一幅別出心裁的壁畫，是由藝術家Maria Camila Bernal Toro所繪製，畫出星巴克具代表性的賽倫海妖，構圖配色的靈感來自當地的珊瑚以及島嶼本身的神秘感。拍完粉紅色建築外觀，店內壁畫也是必拍的景！

粉紅星巴克在加勒比海真的很遙遠，要有幸去旅行才能造訪。不過台灣當地也有許多建築外觀厲害的星巴克門市，像在陽明山上的草山門市就很有特色，由舊時的美軍宿舍改建，保留美國郊區住宅樣貌，看起來就像美劇、電影裡出現的鄉村風白色小屋。想要打卡拍照，這邊同樣能拍出夢幻氛圍！

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