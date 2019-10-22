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對Mini Bag小廢包無感？那就讓超狂氣勢「巨大版」精品包衝擊你的視覺

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@thebigbagclub

近年來各大品牌的It Bag越做越小、越做越廢，只要是個裝不下東西的「小廢包」基本上就會成為焦點，「尺寸」的確是視覺上能帶來衝擊的重點之一，像是儘管款式一樣，縮小版、迷你版的就是會特別可愛，那麼如果是「巨大」的版本呢？以下這個爆紅的IG帳號就來帶大家看看，世界名人們都在背的時尚包款巨大化後的模樣！

►生火了！連我媽都用到發光

▲巨大化精品包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

IG帳號@thebigbagclub，是由一位來自米蘭的平面設計師所開設，因為對於時尚精品包款的癡迷，而為它們動用自己編輯圖片高超的技術，製造出一系列「超巨大」的經典包款。同樣的款式尺寸卻變得不合常理的巨大，在畫面中看起來十分衝突，但就和現今大勢的超級迷你包一樣，有著一種莫名的時尚、大氣之感，也因此在網路上爆紅。

▲巨大化精品包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

▲巨大化精品包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

@thebigbagclub 將世界各地名人們流傳度高的穿搭、街拍照進行後製，並將他們身上的流行包款變得超巨大。像是Dior非常經典的馬鞍包，今年所推出的牛仔面料相當火紅；還有紅遍時尚圈的Bottega Veneta雲朵包，就算變成巨大的手拿包也絲毫不減時尚感呢～

▲巨大化精品包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

▲巨大化精品包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

巧妙的修圖技巧，如果不仔細看的話，還讓人以為品牌真的推出這麼浮誇的巨大包款嗎？除了展現「大」的美感，帳號作者也表示，其實創作這一系列後製圖片，也是希望帶給喜歡時尚的大家一點樂趣，可以說是專屬於時尚圈的「meme（梗圖）」，像是下面這款VANINA的招牌珍珠手袋，如果真的如此巨大應該會很重吧！

▲巨大珍珠包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

還有一些原本尺寸就不小的包款也被當作惡搞的對象，以下的KHAITE 的皮革托特包，經過編輯後大得不像話，甚至連品牌都分享在IG上；還有JACQUEMUS 原本就有設計大尺寸的竹編包，也變得更加巨大，巨大到都超出框了，裡面躺3到4個人都不是問題。

▲巨大化精品包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

▲巨大化精品包。（圖／翻攝自IG@thebigbagclub）

另外，這個IG帳號@itsmaysmemes上也能看到許多放大版的時尚單品照片，超大的衣服、鞋子，不符比例的樣子看起來相當有趣。

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關鍵字：

IG, 穿搭, 時尚, 精品包, 巨大化, 放大版, It Bag, thebigbagclub
fashion.net

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