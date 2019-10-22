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邀請花栗鼠當證人♥日本推出「奇奇與蒂蒂」聯名鑽戒　隱藏版設計萌到想說YES

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編輯／JJ　圖／翻攝自K.UNO官網、U-TREASURE

日系珠寶總是很懂女孩子的心思，滿足少女心的同時還能保持婚戒該有的正式與優雅，日本輕奢珠寶品牌K.UNO就曾經與迪士尼推出過多款聯名系列，這次又將帶來迪士尼人氣角色「奇奇與蒂蒂」系列婚戒！預計於11月8日開賣，女孩們差不多可以開始暗示男友了～

▲奇奇蒂蒂婚戒 。（圖／翻攝自K.UNO）

►我該答應女友嗎？

奇奇與蒂蒂的求婚鑽戒造型是十分精美的立體雕刻，銀色的戒圍搭配女生最喜歡的玫瑰金，奇奇與蒂蒂開心地捧著中間的鑽石，動作與表情一點都不馬虎，模樣超可愛～定價為241,900日圓（含稅），約NT＄68,000。

▲奇奇蒂蒂婚戒 。（圖／翻攝自K.UNO）

戴起來的樣子超美！並不會因為立體造型而太突出，反而相當細緻又低調，是近看才能發現的可愛細節。

▲奇奇蒂蒂婚戒 。（圖／翻攝自K.UNO）

想當作結婚戒指或是對戒的話，這款奇奇蒂蒂對戒也是女孩們的夢幻款式啊！簡約質感的設計不用擔心男方戴起來太過少女感，由簡單的線條纏繞與鑽石的點綴，有金色與玫瑰金兩種顏色，亮點則是藏在戒指內側！奇奇與蒂蒂開心笑著的臉刻在裡面，從外觀上是看不到的，這組對戒是相當顯氣質的一款～

定價金色款為117,700日圓（含稅），約NT＄33,120；玫瑰金色款為128,700日圓（含稅），約NT＄36,220。

▲奇奇蒂蒂婚戒 。（圖／翻攝自K.UNO）

▲奇奇蒂蒂婚戒 。（圖／翻攝自K.UNO）

前面也有提到K.UNO先前曾經與迪士尼攜手推出過多款聯名輕珠寶，像是之前推出的「迪士尼公主」系列就相當受歡迎！

▲迪士尼公主婚戒。（圖／K.UNO）

不過，其他家日系珠寶品牌當然也不可能讓別人專美於前，珠寶品牌U-TREASURE則是經常與動畫、漫畫等推出聯名商品，先前推出6月限定的「寶貝球婚戒盒」可是紅翻天了呢～

▲奇奇蒂蒂婚戒 。（圖／翻攝自K.UNO）

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關鍵字：

婚戒, 戒指, 對戒, 迪士尼, 奇奇與蒂蒂, 珠寶, K.UNO
fashion.net

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