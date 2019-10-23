《黑魔女2》裘莉20年前性感嫩照曝光　超狂飲食菜單養出零贅肉身材

從2014首部《黑魔女》到現在，終於迎來了《黑魔女2》，等了五年可一解對安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的渴了～電影中飾演「黑魔女」的安潔莉娜裘莉，這次的角色的海報一出，頭頂著高聳的黑色彎曲尖角、綠色的瞳孔、鮮紅的唇，櫬著霸氣的顴骨，是不是一整個回憶都回來了～

不過也有網友說，雖然這次黑魔女的造型還是一樣霸氣邪惡，但比其前一集，似乎更多了些柔軟的母性，這也可能是因為和奧蘿拉公主（艾兒芬妮 飾演）的感情變化有關。

而這次 《黑魔女2》在角色的刻畫上有更多精彩的地方，包括黑魔女被奧蘿拉公主傷了心，描述出哀傷難過的心情...

還有之後徹底的黑化，直接露出原型，每個畫面和鏡頭都相當的精采，讓人非常的期待，忍不住想衝進戲院啦！

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie （@angeltresjolie）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 11 日 上午 5:44 張貼

而安潔莉娜裘莉這次也為了宣傳《黑魔女2》，公開了她變身成黑魔女的化妝實況，相當的精彩，也可以看出安潔莉娜裘莉為了演出《黑魔女2》也非常的辛苦呀！

而除了妝髮造型之外，黑魔女那極度纖細高冷的零贅肉身材，也讓安潔莉娜裘莉控制了飲食和瘋狂健身，快點一起來看看。

裘莉的性感嫩照曝光

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolie_offiicial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 27 日 上午 12:19 張貼

因為《黑魔女2》在宣傳的關係，有關裘莉的一切又再被挖出啦！看慣了現在高冷優雅的安潔莉娜裘莉，不知是否妳還記得剛出道時嫩嫩但點肉感的甜辣的裘莉，而這張照片也在網上瘋傳，不過不得說裘莉真的完全沒變呀！

盡可能的只吃固定的菜單

安潔莉娜裘莉對於飲食的要求異常的嚴格，她表示她盡可能的只吃由營養師設定過的菜單及食物，像是什麼時候該吃哪類型的蔬菜水果，或是下午茶只能喝豆奶＋堅果，最好是一成不變的就吃這樣的食物，因為這樣熱量固定，也能養成習慣．

咖啡和含糖食物都絕對禁止

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 18 日 上午 11:21 張貼

安潔莉娜裘莉說以前完全都沒有吃早餐的習慣，她的早餐就是一杯黑咖啡＋幾根菸，不過後來發現身材雖然瘦，但是沒有力氣，也會容易暈倒，因此開始戒菸和咖啡，以及不吃任何含糖的食物飲品．

每天都要吃天然穀物和種子

既然對飲食那麼的嚴格控制，對於食物安潔莉娜裘莉也非常喜愛天然的食物，她分享：「我非常喜歡吃天然的穀物、堅果，還有種子，這些食物所帶來的功效，會讓我的皮膚更頭髮更有光澤，我甚至覺得若沒有吃這些食物，好像肌膚就失去了光呀．」而且有一陣子想要快速瘦身時，更是每天只吃天然穀物和種子呀～

蒸煮為主要烹調方式

安潔莉娜裘莉說超過40歲後為了保持身材的線條，攝取大量的新鮮水果是一定要的，除了生菜沙拉外，她也會吃蒸煮蔬菜，並且請戒掉垃圾食物！「相信我，這絕對有用」裘莉說．

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 19 日 上午 10:08 張貼

曾經是素食主義者的安潔莉娜裘莉，因為發現素食是無法讓她吸收到足夠營養，所以她開始吃牛肉和海鮮，讓身體能夠有足夠的熱量和健康的脂肪可吸收，她有時也會喝點葡萄酒可加速新陳代謝，也能促進心臟健康。

一天吃六餐

安潔莉娜裘莉的飲食準則就是：低碳水化合物&高蛋白飲食，因為拍片需要大量體力，這樣的飲食方式可以提供身體足夠能量，迅速建立肌肉．

而她也是少量多餐的擁護者，一天吃六餐，這樣能讓身體脂肪持續燃燒來提供體力，加上適量補充蛋白質奶昔，就能把自己養成易瘦體質。

安潔莉娜裘莉的營養師西蒙克萊恩（Simon Crane）也補充說，裘莉的減肥時飲食比例是70%碳水化合物+ 30%蛋白質，並搭配無氧運動，這樣能夠讓她在瘦身的狀況下，同時訓練肌肉．

若已經瘦到理想體重，則將比例轉為60%碳水化合物+ 40%蛋白質，但還是盡量不要吃垃圾食物，也不要喝酒．

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 26 日 上午 8:45 張貼

安潔莉娜裘莉的一日菜單

安潔莉娜裘莉的每天起床後會先喝一匙椰子油，對肌膚很好，是她肌膚發光的秘密．

早餐：全麥穀物＋水果＋蛋白

午餐：水煮或乾烤雞肉和一份沙拉＋燙花椰菜及2湯匙的橄欖油醋

晚餐：烤魚＋清蒸蔬菜和水果甜點

每天都要喝3,000 cc的水

安潔莉娜裘莉非常堅持一天一定要喝夠3,000 cc的水，她分享：「喝足夠的水能讓身體健康，代謝的機能良好，而且不喝水皮膚會暗沉，減肥也會沒有效果．」

適時的放縱

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 4:54 張貼

身為孩子的媽，安潔莉娜裘莉還是會放縱一下自己，和小孩一起吃冰淇淋和垃圾食物，畢竟要心情好，減肥才會有效果。

安潔莉娜裘莉的好身材絕對是世界有名的，不過裘莉也說自己也是很認真的在健身維持，但因為她工作很忙，並不是什麼種類的運動都做，安潔莉娜裘莉把重點放在可雕塑體型的運動，像是能夠燃燒脂肪的有氧阻力運動，就可以在短期內在身材上看到效果．

安潔莉娜裘莉的運動菜單



裘莉的專屬健身教練Gunnar Peterso分享：「無氧運動搭有氧運動才瘦的快，也能同時慢慢的平復身體！」所以他會安排裘莉在跑步機上做30分鐘的高強度間歇式訓練：「快跑1分鐘，慢跑休息30秒」的速度進行，另外還會不斷調整跑步機的坡度，讓鍛煉變得更有挑戰性。

安潔莉娜裘莉的健身課程，內容有大量的循環訓練，這表示裘莉的身體上每個部位，都要進行各種不停的鍛煉，手臂、腹部、胸部、腿部和屁股，除此之外也特別注重核心的訓練．

教練Gunnar說運動的新鮮感也很重要，若他發現裘莉對某項運動器材感到疲乏時，就會讓她做別的訓練。因為比起在同一台器材訓練45分鐘，在3樣不同的器材運動15分鐘會更有用，同時也能保持對運動的熱衷．

由於工作時間不一加上又忙碌，安潔莉娜裘莉若沒空去健身房，卻也堅持每天一定要重訓，像是深蹲、棒式...等，也都是她的居家運動選擇．

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 5 日 上午 10:29 張貼

別忘了安潔莉娜裘莉可也是另一種武打女明星呢！因此也養成她用跆拳道和武術訓練保持耐力，增加身體柔韌性的習慣，透過踢腿、劈腿，大量腿部出力動作，讓她大腿和臀部的線條簡直完美到不行．

當然少不了女星最愛的瑜伽啦！安潔莉娜裘莉平時也會穿插瑜伽，來鍛煉身體的柔軟度及沿伸，能讓微調體型，讓整個人的身材線條更修長，同時瑜伽也能冥想紓壓，讓忙碌的裘莉能多一些休息的時間．

《黑魔女2》 最新預告

文／柯夢波丹 圖／黑魔女2劇照、迪士尼影業、INSTAGRAM@ANGELINAJOLIEOFFICIAL

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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