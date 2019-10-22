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養樂多能「改善失眠」！日本推新款含1000億活性乳酸菌　根本大人福音

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▲▼日本推出「改善睡眠品質」養樂多 。（圖／翻攝自日本養樂多官網、Youtube）

▲日本Yakult請來日本知名舞者菅原小春，拍攝形象廣告。（圖／翻攝自Youtube、日本Yakult官方，以下同）

編輯/ Lily

酸酸甜甜的養樂多，是你我再也熟悉不過的飲料，內含豐富乳酸菌能幫助腸胃蠕動，小朋友、大人喝都好。日前日本養樂多宣布推出10倍升級版的養樂多，強調擁有1000億活性乳酸菌，特殊的菌株更能改善睡眠品質！

▲▼日本推出「改善睡眠品質」養樂多 。（圖／翻攝自日本養樂多官網、Youtube）

養樂多其實是由日本京都大學微生物教授代田稔研發，酸甜口感並內含100億活性乳酸菌，幫助腸道健康而大受好評。從日本到台灣，養樂多可稱是國民飲料，自1930年研發至今也屹立不搖了90年。日前日本養樂多母公司Yakult宣布推出「Yakult 1000」，主打內含活性乳酸菌含量高達1,000 億。

▲▼日本推出「改善睡眠品質」養樂多 。（圖／翻攝自日本養樂多官網、Youtube）

更特別的是，除了活性乳酸菌躍升10倍之多外，其中乳酸菌Shirota菌株（L. casei YIT 9029），不僅能有效改變腸道環境健康，還有緩解精神壓力、改善睡眠品質的功能，根本就是位大人量身訂做的養品。

許多成年人都有睡不好的困擾，新版養樂多能讓睡眠更深更穩，目前被列為功能性食品，還未列為保健食品，最近會去日本的話，不妨買一瓶來試試看！

▲▼日本推出「改善睡眠品質」養樂多 。（圖／翻攝自日本養樂多官網、Youtube）

這款大人喝的養樂多已於已經於 2019 年 10 月 1 日上市，只不過目前只在日本關東地區限定發售（東京都、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣），單罐售價130日圓，大約合台幣40元，真心希望台灣趕快開賣啊！

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關鍵字：

養樂多, 飲品, 睡眠, 紓壓, 大人
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