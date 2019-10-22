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張鈞甯、楊冪都穿上「黑色透膚絲襪」耍性感　19元能買到的單品還不快備好！

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▲楊冪街拍。（圖／翻攝idollook微博、SAINT LAURENT提供）

▲2019年秋冬「黑色透膚絲襪」再度回歸時尚潮流。有沒有跟上潮流，一個小小的單品差很多。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

裸腿流行一陣後，「絲襪」又重回時尚舞台，早先張鈞甯在巴黎時裝周期間，就有多套街拍穿搭全都搭配「透膚黑絲襪」上陣，若隱若現的使出「美腿殺」，讓一票男網友全都淪陷， 相當性感。而這並非只是單一特例，從Lulu黃路梓茵、楊冪、英國「危險係性感女歌手」Dua Lipa（杜娃黎波）的近期穿搭，就能看出「黑絲襪」絕對是今年秋冬女性必備單品！

▲張鈞甯巴黎時裝周街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯時裝周期間靠「美腿」殺光攝影師底片。（圖／品牌提供）

前幾年，黑色透膚絲襪是每個女大生秋冬必備穿搭品項，搭配短裙、短褲，是當時最性感的時尚潮流，但後來逐漸退燒。2019秋冬，女性們應該快快入手這最便宜能用新台幣19元購入的透膚黑絲襪，學Lulu、楊冪單穿洋裝或是寬鬆連帽上衣，搭配黑色透膚絲襪，絕對性感到不行，輕鬆當一回「美腿殺手」。

張鈞甯在時裝周期間，穿著黑色襯衫配上黑色皮革短褲或是包臀裙，下身搭透膚黑絲襪，腳踩高跟鞋或是小短靴，輕輕鬆鬆就能讓男網友認證性感。

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲黑色透膚絲襪超好搭，搭短褲、短裙都可以，高跟鞋、平底鞋也都可以，能若隱若現露出長腿。（圖／品牌提供）

早已升格媽媽的楊冪，也是大陸超帶貨實力女星，近期穿上R13復古感Oversize連帽上衣配GUCCI（古馳）抽繩水桶包，搭配Proenza Schouler馬汀靴與黑色星星透膚絲襪，又性感又街頭的模樣，瞬間減齡，根本是超辣女大生。

▲楊冪街拍。（圖／翻攝idollook微博）

▲楊冪街拍。（圖／翻攝idollook微博）

▲楊冪近日的街拍造型，也有搭配黑色透膚絲襪，還是星星款，超級潮流。（圖／翻攝idollook微博）

23歲的英國新生代女歌手Dua Lipa（杜娃黎波），有「危險系性感女歌手」之稱，近期她穿VERSACE（凡賽斯）秋冬軟呢套裝現身街頭，優雅造型配上雙腿上的黑色透膚絲襪，叛逆妹子裝乖的模樣，竟也別有一番韻味。

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話不多說，趕緊購入一打又一打的黑色透膚絲襪，跟上潮流，才是2019秋冬最重要的穿搭大事。

▲▼Dua Lipa（杜娃黎波）VERSACE凡賽斯街拍。（圖／VERSACE提供）

▲（左）英國新生代女歌手Dua Lipa（杜娃黎波）穿VERSACE優雅套裝，也搭配黑色透膚絲襪。（圖／品牌提供）

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