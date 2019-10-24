全球唯一《黑魔女咖啡廳》就在雪梨　梅菲瑟黑翅膀、魔鬼角杯子蛋糕想朝聖

由安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演的迪士尼真人版電影《黑魔女》改編自《睡美人》，不過電影重點不是夢幻的公主故事，而是落在壞皇后「黑魔女」身上，2014年上映後大受好評！近日迪士尼推出續集《黑魔女2》，現在在澳洲有一家餐廳「The Grounds」也應景地佈置成黑魔女主題，甚至菜色也有搭配主題！

雪梨熱門餐廳「The Grounds」

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 26 日 下午 4:15 張貼

The Grounds 是雪梨當地一家頗負盛名的咖啡廳，因為有著美麗的花園和精緻的場地，也經常被當作婚禮場地。而The Grounds 除了本業之外，也經常會替餐廳變換外觀，像是之前的糖果屋造型也很受歡迎！這一次則是趕上《黑魔女2》上映，將原先粉嫩的花園搖身一變披上黑綠色的魔幻感，感覺壞皇后隨時會從煙霧裡飄出來呀！

期間限定「黑魔女」主題

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 8 日 上午 1:26 張貼

在活動期間，The Grounds 特地把餐廳佈置得像精靈王國一樣，從大門就透出代表黑魔女梅菲瑟的黑色和綠色，裡面還不斷有迷霧冒出，再加上上方黑魔女招牌造型頭角，感覺就像要踏進魔境一樣好迷幻！

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 上午 3:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 上午 2:51 張貼

除了大門口以外，走進The Grounds 裡面又是別有洞天，特別設置了一個黑魔女翅膀拍照區供顧客拍照，大家都可以搶當梅菲瑟，享受散發氣場的感覺！黑翅膀做得十分精細，黑綠色羽毛穿插堆疊出華麗感，上頭還有森林秘境風格的裝飾，一定要穿全身黑來拍一張呀！

The Grounds的黑翅膀成為雪梨最新大紅熱點，快趕在電影上映前來跟風一下！

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 29 日 上午 2:46 張貼

別以為只有佈景好看，The Grounds 也推出了黑魔女限定餐點，那就是名為「The Dark Fairy」的杯子蛋糕！超用心的造型讓人捨不得破壞，不過⋯⋯裡面應該不會藏著梅菲瑟的咒語吧？！巧克力蛋糕內包有牛奶巧克力慕斯和百香果果凍，最後淋巧克力鏡面後再擠上香草奶油，造型就和黑魔女一樣好吸睛呀！

先前還有阿拉丁和糖果屋主題！

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 11 日 上午 2:44 張貼

這並不是The Grounds 第一次推出迪士尼主題造景，先前《阿拉丁》真人版上映時，整個庭院充滿阿拉伯風格，茶飲還裝在像神燈一樣的茶壺裡，全世界的影迷都好想飛去朝聖！

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 8 日 上午 3:36 張貼

前陣子的糖果屋主題也是迥然不同的風格，繽紛七彩的裝飾和童話風格的甜點都讓人少女心大發！只能說The Grounds總是不斷給人驚喜，不論是擺設或是餐點都好有新意！不知道下次又會是哪個迪士尼電影主題降臨The Grounds，讓人好期待呀！

在 Instagram 查看這則貼文 The Grounds（@thegrounds）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 12 日 上午 3:21 張貼

【The Grounds of Alexandria】

■地址：Building 7A, 2 Huntley StreetAlexandria, NSW Australia 2015

■營業時間：

Cafe: 7am - 4pm

Garden: 8am - 2pm

Potting Shed: 11:30am - 9pm

（黑魔女主題將持續到11月3日）

文／柯夢波丹 圖／IMDB、IG@THE GROUNDS

天氣微涼吃關東煮剛剛好！湯頭清爽無負擔～初秋必吃美味TOP5關東煮專賣店 麻辣鍋控吃起來！

全台唯一9宮格和牛油湯底麻辣鍋《麻辣45》開幕啦！45樓景觀餐廳、百種食材全都任妳吃！



＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》