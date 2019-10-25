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2020居家流行色 「寧靜黎明」　絕美淺綠色是現代冷漠人性的解毒劑

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編輯／Emily　圖／翻攝自dulux.co.uk、IG@duluxuk

居家裝潢的色調很重要，選對顏色不僅看起來賞心悅目，住起來也舒適。英國油漆品牌得利（Dulux）與專家們一同選定了「寧靜黎明」（Tranquil Dawn）做為2020年的代表色，希望藉由這款帶有灰、藍的淺綠色，在現代科技冷漠下，帶來一股安定的力量。在裝潢時能夠與多種色調和諧搭配，將房間打造出不同氣氛。

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

每年得利油漆都會集結色彩、設計、裝潢的專家們，討論出代表全球趨勢的顏色。其中包含《ELLE Decoration UK》雜誌的前任主編 Michelle Ogundehin 和 AkzoNobel 全球審美中心的專家 Heleen van Ghent，一起挑出「寧靜黎明」來象徵在科技日新月異的冷漠社會中，人與人仍想重新連結的渴望。

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

由於2020年將會開啟新的十年，做為嶄新的開始，「寧靜黎明」把早晨的天空當作靈感來源，是個介於綠、藍、灰之間的顏色，朦朧蒼白的柔和綠色，如同晨光一樣瞬息萬變。

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

這款綠色的特點在於能與其他色調完美配合，與不同色系搭在一起，能裝潢出不同風格的房間。這裡幫你整理出四種以寧靜黎明為主色的色票組合。

#A Home for Care

這系列以平和舒緩的色系為主，有大地感的土色、灰藍、乾燥粉色可以將房間打造成平靜放鬆的空間，在房中加上室內植物或陶器點綴會很不錯！

▲寧靜黎明色票組。（圖／翻攝自IG@duluxuk）

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

#A Home for Play

柔和的綠也能搭配較為大膽鮮豔的色系，充滿夏日感的黃色、鮮豔的橘紅、寶寶藍配上寧靜黎明綠，能調節有趣活潑的裝潢，讓空間看起來充滿溫暖。

▲寧靜黎明色票組。（圖／翻攝自IG@duluxuk）

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

#A Home for Meaning

想要成熟、低調奢華氛圍，可以用這組冷冬色系裝潢。包含各種色階的灰綠以及炭灰色，合起來有互補效果，適合用在臥房、飯廳，打造簡約優雅的風格。

▲寧靜黎明色票組。（圖／翻攝自IG@duluxuk）

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

#A Home for Creativity

與秋天暖色系做組合，能打造有創造力的裝潢風格。運用紅褐色、紫色搭配森林感的綠色系，可以給空間帶來活力，適合用在客廳…等人們互動頻繁的場所。

▲寧靜黎明色票組。（圖／翻攝自IG@duluxuk）

▲寧靜黎明裝潢風格。（圖／翻攝自dulux.co.uk）

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關鍵字：

寧靜黎明, 裝潢, 居家, 代表色, 色票
fashion.net

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