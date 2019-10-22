二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

▲百年靈今發表年度新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

提到瑞士名錶百年靈（BREITLING），你的第一聯想是飛行錶嗎？今在台發表年度新款，靈感源自航空領域的Avenger復仇者系列腕錶領銜演出，一口氣推出超過10款新作壯大陣容，包括靈感源自二戰時期知名的蚊式轟炸機（de Havilland Mosquito）的Aviator 8 Mosquito航空計時錶，配色與細節設計呼應這架哈維蘭公司生產的全木製戰機，一次打中航空迷與錶迷的心。

▲Aviator 8 Mosquito航空計時腕錶，245,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲由哈維蘭公司製造的全木製戰機蚊式轟炸機（de Havilland Mosquito）。

百年靈年度主力Avenger復仇者系列，由3位不同世代的航空專家代言，分別是從國際太空站俯瞰地球長達1年的Scott Kelly、駕乘戰鬥機超過1000小時的西班牙飛行指揮官Rocio Gonzalez Torres，以及15歲就拿下世界無人機錦標賽冠軍的Luke-Bannister，他們在此系列都能找到合宜錶款，因尺寸增加錶徑43mm，讓既有45mm、48mm錶款陣容更完整，分別有不鏽鋼或黑鈦材質。

▲百年靈航空先鋒行動隊成員西班牙飛行指揮官Rocío González Torre（左），15歲時奪下世界無人機錦標賽冠軍的Luke Banniste。

▲Super Avenger Chronograph 48 Night Mission超級復仇者夜間任務計時腕錶，175,000元。

▲Avenger Automatic 45 Seawolf復仇者深潛海狼自動腕錶，123,000元。

百年靈不僅在空中領域耀眼，海洋主題亦是重點，推出Superocean Automatic Outerknown超級海洋自動腕錶，防水1000米，同時發表18款ECONYL紗線製成的NATO尼龍環保錶帶，此材質取自海洋的廢棄漁網加工而成，展現品牌為環保盡心力的決心。

▲Superocean Automatic Outerknown超級海洋自動腕錶134,000元，NATO尼龍錶帶系列單條7,900元（不含針扣）。

自總裁Georges Kern上任以來，百年靈的確有不少改革，例如改系列名、將部分系列併入主系列，為的是讓消費者更明確了解品牌的走向與設計，專精於海、陸、空與專業領域發展；另一大轉變是宣布明年將不參加巴塞爾鐘錶珠寶大展（BASELWORLD），改在重點城市舉辦春夏、秋冬發表會，種種改革朝正向而行，台灣市場業績較去年同期成長35%，著實亮眼。