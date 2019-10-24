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吃對早餐肌膚亮起來！日妞「養顏菜單」全揭露

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▲▼日妞「養顏菜單」全揭露。（圖／翻攝自IG、Pinterest、Unsplash）

▲麵包搭奶茶的早餐組合，營養價值不高。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

吃早餐對身體好處多多，許多女星也都強調早餐的重要性，那麼你早上吃進肚的健康還是負擔呢？有時匆忙塞入口中的或許不那麼適合，以下這幾種食物是日本女生早餐的最愛，多吃養顏美容，連小腹都瘦一圈！

▲▼日妞「養顏菜單」全揭露。（圖／翻攝自IG、Pinterest、Unsplash）

▲多攝取藍莓，增加肌膚抵禦力。（圖／Unsplash）

藍莓

藍莓的抗氧力不容小覷，人家都說多吃藍莓老的慢，況且酸酸甜甜的口味也是女生的愛，除了單吃更能搭配優格、牛奶，輕輕鬆鬆都能變出多樣的早餐選擇。

▲▼日妞「養顏菜單」全揭露。（圖／翻攝自IG、Pinterest、Unsplash）

▲紅蘿蔔汁或是紅蘿蔔濃湯都營養多多。（圖／Unsplash）

紅蘿蔔

許多歐美人士早餐都會來杯紅蘿蔔汁，不僅能夠補充水分，更能增加飽足感，是沒空吃早餐的最佳選擇。除此之外，更有潤腸通便的效果，營養師提醒紅蘿蔔汁雖然益處多多，但並不建議天天飲用，胃較寒的女生不妨把紅蘿蔔切成絲炒熟，搭配一些蔬菜做成溫沙拉，這樣吃就很健康。

▲▼日妞「養顏菜單」全揭露。（圖／翻攝自IG、Pinterest、Unsplash）

▲低熱量且擁有飽足感的好選擇。（圖／翻攝自Pinterest）

蕎麥麵

有追蹤日本模特兒IG的你，應該不難發現她們很常把蕎麥麵當作早餐，一來吃起來很有飽足感，二來其實富含高膳纖維和豐富維生素，對身體來說好處多多。比起麵包、飯糰等，蕎麥麵相對是個清爽不膩的好選擇。

▲▼日妞「養顏菜單」全揭露。（圖／翻攝自IG、Pinterest、Unsplash）

▲水溫的選擇很重要。（圖／Unsplash）

多喝水這件事已經是常識，早上起來30分鐘內喝一杯溫開水，可以幫助體內腸胃運作，降低便利風險。溫水更能放鬆腹部肌肉，能減緩經痛，舉凡一些肌肉痠痛也能解決，因為溫水增進毛細血管循環，防止肌肉緊繃。

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關鍵字：

早餐, 飲食, 菜單, 食材, 養顏美容
fashion.net

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