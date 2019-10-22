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木曜女神泱泱每天2杯珍奶！靠宅在家「一個動作」瘦回S曲線

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▲泱泱換上薄荷綠的「UA RECOVER」修復裝備傳授瘦身秘籍 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

擔任節目「木曜4 超玩」主持人之一的泱泱，陽光健身形象備受廣大粉絲肯定，今（22日）受邀出席運動品牌 UNDER ARMOUR 新品發表，換上薄荷綠的「UA RECOVER」修復裝備，與中職男神林安可同台，也現場傳授獨門瘦身方法。

▲UNDER ARMOUR 。（圖／品牌提供）

▲泱泱與林安可（右）示範運動之後的修復動作 。（圖／品牌提供）

健身女神泱泱在節目「木曜4 超玩」中和主持人邰智源、KID等人互動表現亮眼，這回出席 UNDER ARMOUR 新品發表，主題為修復裝備系列，也現場示範了自己在健身後的修復動作，然而體態看似完美無缺的泱泱自爆，「我以前一天要喝2杯珍奶，早上一杯，工作完再一杯，對我而言減肥最難的就是飲食要忌口。」

▲UNDER ARMOUR 。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR 。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR 。（圖／品牌提供）

▲泱泱建議減重可以嘗試在家就能完成的深蹲動作。（圖／品牌提供）

泱泱語重心長表示，「但是後來聽醫生建議，硬是狠下心戒奶戒糖，第一天超級痛苦很想咬珍珠，還會讓自己空咬，但是後來慢慢比較適應，糖分少了人也會精神很多，自然而然體重也會下降。」提到瘦身最推薦的運動技巧，泱泱認為，「因為我是非常宅的人，沒有工作基本上不會出門，現代人比較忙碌其實可以多做循環性運動，像是深蹲核心這類，哪怕是家裡的水瓶、酒瓶等等，只要有重量在就可以拿來當成槓鈴深蹲，有效出汗燃脂。」

當然過度運動之後，隔日或多或少會存在肌肉酸痛或是乳酸堆積的問題，泱泱提到，「這次的修復裝備系列，有加速血液循環及含氧量的功能，我試過運動隔天的酸痛變少了，也能幫助身體回到最佳狀態。」

▲UNDER ARMOUR 。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR 。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR 。（圖／品牌提供）

▲「UA RECOVER」系列蘊含礦物科技的六角形印花幫助恢復身體狀態 。（圖／品牌提供）

品牌這一季顛覆運動修復只靠睡眠的刻板印象，在「UA RECOVER」系列服飾中蘊含礦物科技（Mineral-lined fabric）的六角形印花，能吸收身體自然散發的熱能、轉化成能量後回饋到肌肉與組織當中，加速血液循環及含氧量，幫助身體回到最佳狀態，泱泱穿著薄荷綠外套，上方UNDER ARMOUR字樣以草寫刺繡呈現，打造運動時尚感。

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關鍵字：

UA RECOVER, UNDER ARMOUR, 木曜4 超玩, 泱泱, 林安可, 健身, 減肥
fashion.net

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