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日本人夯「家計簿公開」記帳法　透過跟別人「比較」防止亂花錢效果超好

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest

存錢的重要性大家都知道，但是常常一領薪水就失心瘋亂買一通，到最後連錢都花哪去了也搞不清楚。如果你是一個很難自動自發記帳、又無法持之以恆的人，那麼可以試試看以下介紹在日本很多人使用的「家計簿公開」記帳法！利用完全公開、透明的記帳跟別人「比較」，以此督促自己努力儲蓄！ 

▲家計簿公開。（圖／翻攝自Pinterest）

STEP.1 ：製作記帳本

每個人記帳的習慣不同，可以利用手寫、電子檔輸入，記錄下收入，以及各種支出種類：食費、租賃、娛樂交際、治裝費、交通、日用品、醫藥等等，只要簡單易懂就行。至少要持續一星期～一個月，才有辦法做出參考並著手改變消費習慣。

STEP.2 ：公開

接下來就是將記帳結果公開！如果不想讓身邊朋友看到的話，也可另創帳號匿名公開，不論是在IG上或是Twitter，只要輸入Hashtag＃家計簿、＃家計簿公開，就可以看到許多其他人的記賬本，而別人也能看到你這個月的記帳本。

或是可以揪３～５個好朋友，一起實行認真記帳存錢的計畫，定期將記帳結果傳到群組中公開分享，朋友們還能直接給予建議（責罵），是相當有用的方法～

STEP.3：觀察別人的儲蓄情形

如果選擇公開在社群上的話，一開始可以先尋找幾個收入、生活型態跟自己相近的對象當作參考，接著比較自己與其他人在不同項目上的花費，就會發現自己做的好和需要改進的地方。

且因為可以讓大家看到自己的花費，在一些不必要的消費上就會有所克制，買東西時多了一分思考與反省，記帳的數字更漂亮，每個月的結餘也會更多！

▲家計簿公開。（圖／翻攝自Pinterest）

上IG多看看＃家計簿、＃家計簿公開的標籤，可以發現真的蠻多人在使用這樣的方法記帳並督促自己喔！而且互相交流理財方式、省錢小撇步也都相當方便～

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關鍵字：

記帳, 省錢, 家計簿, 家計簿公開, 日本, IG
fashion.net

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