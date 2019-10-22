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連貝嫂維多莉亞都愛用的「保養救星」面膜　一敷緊緻小臉還提亮

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▲貝嫂維多莉亞都愛用的「救星」面膜。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Suqqu除了粉霜&粉底刷被大推外，還有3款面膜也默默熱賣，甚至連貝嫂都愛用。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

被稱為日系貴婦美妝品牌的Suqqu，從2015年引進台灣後，口碑、人氣和討論度一直居高不下，被許多化妝師、部落客大推的粉霜&粉底刷擁有高人氣外，其經典「顏筋按摩霜」更是小臉按摩的始祖，堪稱Suqqu的兩大明星商品。

但除了顏筋霜和粉霜外，Suqqu還有另外2款面膜沒打廣告也默默賣翻了，其中一款就連時尚女王維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）都愛用，曾在個人ig上大讚「Amazing！」快來看看到底是哪個面膜擄獲了貝嫂的心。

▲貝嫂維多莉亞都愛用的「救星」面膜。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Suqqu 顏筋活力晶摩霜，100g/200g，NT$1,925/NT$3,850。(圖／翻攝IG@suqqu_official)

Top 1：顏筋活力晶摩霜

被許多人當作小臉神器的「顏筋按摩霜」果然是就是熱賣第一的面膜，可敷臉10分鐘當作面膜使用；也可拿來配合顏筋按摩3分鐘使用當作按摩霜。

用過的都大推、效果超好的「顏筋霜」含有酵母萃取精華和豐富的美容成分，透過按摩可改善鬆弛、細紋、缺乏彈性、黯沈、乾燥、 毛孔粗大、肌肉僵化等煩惱，排除多餘水分，讓五官輪廓更立體，養出柔軟與彈力兼具的彈潤好肌膚。

▲貝嫂維多莉亞都愛用的「救星」面膜。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Suqqu 活膚極潤面膜，70g，NT$2,500。(圖／品牌提供)

Top 2：活膚極潤面膜

這款被愛用粉絲們暱稱為「急救王」的活膚極潤面膜蘊含大量保濕成分，能在肌膚上浮貼成膜，可完美包覆肌膚表面，具有滋潤呵護膜效果，提高保濕美容成分的滲透吸收。

除了可集中保濕效果，更能提升透明感與肌膚彈力、改善肌膚粗糙狀況，而且只要敷上臉５分鐘，不用麻煩沖水洗臉，直接以化妝棉沾取化妝水擦拭即可，尤其在妝前使用，一敷完後續上妝超服貼，難怪除了每天晚上使用，還有很多人大推妝前也要用！

▲貝嫂維多莉亞都愛用的「救星」面膜。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲貝嫂維多莉亞都愛用的「救星」面膜。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Suqqu 媞顏緊緻面膜，6片裝，NT$3,850。(圖／翻攝IG@victoriabeckham、品牌提供)

Top 3：媞顏緊緻面膜

貝嫂維多莉亞愛用的面膜就是這款「媞顏緊緻面膜」！這款面膜很特別的是面膜紙是有提拉效果的形狀，擁有立體剪裁與下巴兩側面膜，除了可緊密服貼臉部曲線，下巴兩側的面膜紙可依個人臉型往上拉提服貼，就像邊敷面膜邊有人幫你把下巴曲線往上拉提，加上杉菜萃取精華、水溶性膠原蛋白等美容成分，還能幫助肌膚保持水潤、澎潤有彈性，難怪連貝嫂都大呼這是她的保養救星，「非常適合在長途飛行後或有時差時，肌膚變得乾燥、蠟黃時使用！」

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關鍵字：

保養, Suqqu, 面膜, 熱賣, 熱銷, 排行, 貝嫂, 維多莉亞, 維多莉亞貝克漢, Victoria Beckham, 女星, 愛用
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