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李聖經大愛潮牌KYE台灣買得到！限量黑白鞋、星星外套超搶手

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▲KYE。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

▲南韓潮牌KYE迅速躥紅，韓星李聖經、少女時代都是死忠粉。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

南韓潮牌KYE 2011年成立，短短不到十年時間，獨特設計連少女時代、 李聖經等人都是死忠粉，而今日本運動品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎也看上高人氣，攜手推出限量聯名系列將來台開賣。

▲KYE。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

▲KYE。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

▲鬼塚虎與KYE聯名，設計師Kathleen Hanhee Kye 以白天和黑夜為靈感。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

南韓潮流設計品牌KYE設計師Kathleen Hanhee Kye 以白天和黑夜為靈感，運用大色塊的黑白對比與星星圖案貫穿此次聯名系列，她表示，「我希望穿著這個系列的人就像閃耀的明星。」  於鬼塚虎品牌70週年之際，推出聯名單品包括GSM™ 運動鞋、外套與長褲在內，均以黑白對比色塊搭配鮮明的白色縫線，鞋舌上的品牌LOGO細節處同樣展現陰陽黑白兩色，象徵日晝與闇夜的變幻。

▲KYE。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

▲KYE。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

▲KYE。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

▲KYE。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

▲GSM™ 運動鞋NT$3,500；外套與長褲均NT$4,790。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供） 

更獨特的設計在於，鞋上附有拉鍊巧妙地與外套呼應，聯名外套與長褲皆採黑底色，並飾以醒目的白色星星，在衣著上展現明亮的星夜。側面的紅白雙線條則為整體設計增添立體感，此外，外套的拉鍊放上兩大品牌聯名LOGO，為本次系列增添收藏價值，商品將在11月17日微風南山Atre店限量販售。

▲ OFF-WHITE c/o Virgil Abloh™ 。（圖／品牌提供）

▲ODSY-1000的全新運動鞋款，NT$25,300。（圖／翻攝自IG@KYE、品牌提供）

與此同時，Off-White c/o Virgil Abloh™本季推出名為ODSY-1000的全新運動鞋款，注入新式厚底鞋型及變型箭頭LOGO，勢必引起熱議。

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關鍵字：

KYE, 少女時代, 李聖經, 潮牌, Onitsuka Tiger, 鬼塚虎, Kathleen Hanhee Kye
fashion.net

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