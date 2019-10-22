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「睡覺睡到自然醒」單身才能享受的10大優點　一個人其實也很快樂！

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編輯／Molly　

雖然談戀愛時，可以享受另一半的關心和陪伴，但其實單身也有單身的好！墨西哥插畫家Idalia Candelas就以個人的單身經驗為靈感，畫了一系列「一個人才能享受的樂趣」插畫，表達單身也沒有想像中孤單、可憐，其實是很自由自在又開心的，甚至還有很多好處，藉此鼓勵女孩們，在下一段戀情來臨前，可以先好好享受一個人的生活。

1.睡覺睡到自然醒

週末可以放心補眠，睡到幾點完全沒人管，不用早起趕約會，睡到中午也很可以！

2.上廁所不關門也自在

一個人住，不用跟另一半分享生活空間，上廁所、洗澡不關門沒事，上完大號臭臭的也不用不好意思，完全不用顧慮誰。

3.可以隨意滾床

 一個人可以霸佔整張床和棉被，想怎麼躺就怎麼躺，不用擔心睡姿好不好。

4.早餐隨便吃也很愜意

 早餐可以隨便吃，不用費心準備，前一天晚上順手買的麵包加上一杯牛奶或咖啡，輕鬆又愜意。

5.坐沒坐姿也OK

可以不顧儀態地坐，不論是癱在沙發上，翹腳坐，甚至歪歪斜斜的靠牆抬腿都不用擔心別人的眼光，還能隨心所欲地享受自己的時間，不用管形象地在家耍廢超素洗（舒服）～

6.沒人跟你搶電視

不會有人跟你搶電視，不用談條件、委屈自己陪看，看沒多久切來切去也不用被念，couch potato女王就是你！

 7.抽菸不用顧慮誰

想抽煙時就抽，不用顧慮誰跑去陽台餵蚊子、吹冷風，餐廳、客廳或房間，在哪抽都隨你。

8.脫光走來走去也沒關係

能自己以覺得舒適的狀態在家裡走來走去，就算只穿著內衣內褲或穿著邋遢睡衣也沒問題。

9.不用擔心發胖被嫌棄

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