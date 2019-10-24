韓國SPAOＸ哈利波特聯名第3波　隱形斗篷披起來，準備混入霍格華茲啦

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@spao_kr

韓國服飾SPAO先前曾推出過哈利波特聯名系列，大受歡迎造成搶購之後，現在又再度合作了！這次2019秋冬新品將於10月25日在韓國販售，商品品項超級多，總共有四個系列，除了基本的哈利波特系列、學院系列，還有受歡迎的多比系列和分靈體系列。快來看看到底有哪些～搶購後也可以去霍格華茲入學啦！

#多比系列

多比系列是睡衣相關商品，以多比被解放自由為主題，上面都寫上"Dobby is free"字樣，搭配多比和襪子的小圖示。有毛絨絨的圍巾、室內拖鞋和提袋，摸起來柔軟又溫暖，還有成套眼罩、睡衣和針織衫。

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#分靈體系列

分靈體系列有運動帽T跟學院針織毛衣，帽T上面印了佛地魔的分靈體圖案，有死神聖物的標誌、瑞斗的日記和佛地魔的蛇娜吉尼。

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毛衣是以四個學院區分，衣服是各自的代表色，上面的標誌則是各學院著名的聖物。

另外還有仿造隱形斗篷的毛毯，有兩個款式。一款印著神秘的星座圖和魔法生物， 另一款則是貓頭鷹嘿美的圖案，看了好想買來裹在身上隱身一下！

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#學院系列

學院系列是以霍格華茲四個學院代表色設計，推出超保暖的羽絨衣和黑色毛毛連帽外套。羽絨衣一面素色一面格紋，可以翻著穿，變換兩種造型。

#哈利波特系列

哈利波特系列有毛衣和大學T，毛衣就像書裡衛斯理太太織給哈利、榮恩的一樣，上面寫了兩人名字的開頭H和R。

大學T則印上與霍格華茲校園生活有關的圖案，像是劫盜地圖、飛車、嘿美、飛天掃帚和霍格華茲開學購物清單。

在 Instagram 查看這則貼文 스파오 SPAO（@spao_kr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 17 日 上午 4:40 張貼



新系列商品看了都讓人好心動啊！在10/25實體店開賣前，10/23網路商店就會上線販售了，哈利波特迷千萬別錯過。

另外，澳洲墨爾本的Myer百貨前不久也開了哈利波特專賣店，裡面有各式各樣的周邊產品，包括衣服、魔法道具和各種玩具、文具……。還做出電影場景九又四分之三月台，給民眾們拍照打卡，喜歡哈利波特的粉絲們有機會去的話，一定要記得合影！

在 Instagram 查看這則貼文 Family Fun in Melb & Beyond（@kidtownmelbourne）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 上午 1:21 張貼

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