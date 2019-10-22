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ZARA萬聖節「南瓜包」巨可愛　299元就能入手萬聖穿搭寶物

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▲ZARA童裝配件。（圖／翻攝ZARA官網） ▲ZARA童裝配件。（圖／翻攝ZARA官網）

▲ZARA童裝配件常有一些令人驚喜的款式。（圖／翻攝ZARA官網）

記者張妤瑄／台北報導

回想起2月份農曆年時，ZARA一款童裝毛毛小豬包意外成為爆款，千元有找的價格超親民，連大人也忍不住手滑買回家應應景，從穿搭小物上找到呼應農曆年的可愛氣氛。如今，萬聖節近在眼前，再逛一回童裝區，也能看到花新台幣299元，就能把一小顆「南瓜」帶回家，裝裝小糖果，同樣是應景必搶配件。

「南瓜小包」為澎鬆感束口袋，上面寫著「TRICK OR TRE☆T...」，超呼應過節氣氛。家中有小朋友的話，買一個回家讓小童背上，可愛感無限；若是要自己背上應應景，也超有氣氛，且小巧的束口袋又好裝，算是實用款。不過比較值得注意的是，若是大人要自用，還是建議先到門市試背看看，長度適合再下手為佳。

▲ZARA童裝配件。（圖／翻攝ZARA官網）

▲南瓜束口袋超適合即將要來的萬聖節。（圖／翻攝ZARA官網）

實際上，不只南瓜束口袋，也有蝙蝠造型腰包等，背上後立刻擁有萬聖節的詭譎氣氛。如果堅持可愛路線，彩色的兔子毛毛娃娃肩背包、迷你小熊肩背包、企鵝肩背包、羊駝肩背包、獨角獸肩背包，全都是可愛的動物系列包款，一背上宛如隨時隨地帶著一隻玩偶，實在是可愛極了。

▲ZARA童裝配件。（圖／翻攝ZARA官網）

▲巨大彩色兔兔包，背上或是拎著都超可愛。（圖／翻攝ZARA官網）

▲ZARA童裝配件。（圖／翻攝ZARA官網）

▲立體的迷你小熊包，一背上就讓空氣直接暖起來。（圖／翻攝ZARA官網）

▲ZARA童裝配件。（圖／翻攝ZARA官網）

▲立體的企鵝背包，也是巨可愛啊！（圖／翻攝ZARA官網）

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若想走個性一點的感覺，也有推出復古風格的款式，如巨大的復古手機、大頭電視機、收音機等，或許都能呼應到你今年的萬聖變裝主題喔。

▲ZARA童裝配件。（圖／翻攝ZARA官網）

▲復古的手機包，特別適合復古變裝趴主題。（圖／翻攝ZARA官網）

關鍵字：

ZARA, 萬聖節, 時尚穿搭, 配件
fashion.net

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