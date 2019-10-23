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漂染髮也有救！「用對」護髮乳，髮絲柔順超有感

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▲▼正確護髮乳用法，髮絲柔順超有感。（圖／翻攝自IG）

編輯/ Lily　圖 /翻攝自IG/ponymakeup、emisuzuki_official、kyo1122

女生除了顧好臉蛋， 髮質更是不能忽略，一頭亮麗的秀髮可說是加分關鍵。可是有沒有發現，即便是有護髮 ，髮質依然卡卡，原因出在護髮乳用法不對，依照不同的髮質有不一樣的對策，只要用對方式，讓秀髮柔順超有感！ 

▲▼正確護髮乳用法，髮絲柔順超有感。（圖／翻攝自IG）

細軟髮

細軟髮質最擔心的就是扁塌，記得護髮乳要避開頭皮區塊，至於多久用一次護髮乳，其實並沒有硬性規定，但洗髮搭配護髮乳的確可以避免頭髮打結拉扯，甚至引起斷裂。

▲▼正確護髮乳用法，髮絲柔順超有感。（圖／翻攝自IG）

粗硬髮

相較於細軟髮，粗硬髮更需要更多的養分來維持基本的潤澤度，護髮乳即便是天天使用也無妨，除了洗髮，平日也可選擇免沖洗式的護髮抹在髮尾，盡量挑選深層滋潤配方，讓髮芯吸飽養分，自然就能不毛燥。

▲▼正確護髮乳用法，髮絲柔順超有感。（圖／翻攝自IG）

嚴重受損髮

現在很夯的漂染，不只使頭髮表層受損，有時過度的傷害更會使頭髮一碰水就糾結，嚴重到梳都梳不開，這時髮型師建議先用護髮乳代替洗髮精先大略洗一次頭髮，待髮絲柔順後，再用洗髮精清洗頭皮，髮絲部分簡單帶過就好，這個方式有效防止拉扯，漂染髮女生務必學起來。

▲▼正確護髮乳用法，髮絲柔順超有感。（圖／翻攝自IG）

乾燥髮尾

整體髮質不錯，但因為過度造型，像是每日使用吹整工具使髮尾變得乾荒無光，這時護理重點應該放在保濕，除了能使用護髮乳停留在髮尾久一點之外，另外也建議洗頭之後能在髮尾抹一點油來鎖住水分。或是造型前先噴上抗熱型造型品，減少熱力對髮質造成的傷害。

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關鍵字：

護髮, 髮質, 護髮乳, 護髮油
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