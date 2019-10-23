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6個輕鬆掉肉的瘦身好習慣　「飯後別坐下」連楊冪都在做！

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▲楊冪也在做！6個輕鬆瘦身好習慣。（圖／翻攝IG、微博）

▲。（圖／翻攝IG@midoricoo）

記者張毓容／台北報導　

為了擁有理想身材，幾乎人人都減過肥，除了透過各式各樣的瘦身方法少吃多運動，還有一些生活中常會被忽略的小習慣其實可以幫助你輕鬆甩肉，像是以下的6個瘦身小技巧，連女神楊冪都在做，快一起學起來，從今天開始越來越瘦！

1.起床空腹喝一杯水
 空腹可幫助腸胃蠕動，有助於排便和排除體內毒素，並促進代謝。另外可以搭配順時鐘按摩肚子，可有效幫助改善便秘。

▲楊冪也在做！6個輕鬆瘦身好習慣。（圖／翻攝IG、微博）

▲楊冪曾透露自己飯後一定會站立至少15分鐘以上，不馬上坐下。（圖／翻攝楊冪微博）

2.飯後別立刻坐下

很多人吃飽飯後喜歡小睡片刻或是直接坐下不動，但飯後一直坐著會對腸胃造成壓力，不僅容易消化不良，還容易讓脂肪堆積在腹部，使小腹凸出。就連人氣女星楊冪都曾在訪問中透露自己飯後絕不馬上坐著，至少會站立15～30分鐘並配合腹式呼吸法來維持身材。

3.飲食控制分階段達成

飲食控管上可循序漸進，分階段設定目標，尤其本來食量就比較大的人，如果太刻意一下子就急遽減少飲食份量或限制自己太多東西不能吃，會造成心理壓力，不僅不容易堅持下去，也容易造成食慾反彈，爆發之後吃更多。

▲楊冪也在做！6個輕鬆瘦身好習慣。（圖／翻攝IG、微博）

▲疲勞時吃甜點其實會更疲倦，且容易發胖。（圖／IG@midoricoo）

4.疲勞時別吃甜食

有些人在疲倦時會特別想吃巧克力、蛋糕等甜點，覺得可以得到撫慰，但甜食會消耗體內的維生素Ｂ，其實會越吃越覺得疲勞，且甜食的糖量高、熱量高、升糖指數也高，雖然份量小，但很容易發胖，無形之中就增加不少贅肉。

5.用水果代替零食

不少營養師都建議，在餐與餐之間若肚子餓嘴饞，可以吃水果來代替只長肥肉不長營養的零食、甜點等，且可盡量選擇低升糖指數的水果種類，像是蘋果、芭樂、番茄、奇異果、葡萄柚等，不僅可以達到解饞的目的，又能攝取每天本就必須的水果，也不會吃進高熱量的垃圾食物。

▲楊冪也在做！6個輕鬆瘦身好習慣。（圖／翻攝IG、微博）

▲。（圖／翻攝IG@ponysmakeup）

6.晚飯後就刷牙

飯後刷牙有很強的心理暗示效果，口腔乾淨清爽的狀態，比較不容易嘴饞、亂吃東西，尤其對於懶人來說更是有效，因為已經刷好牙，要是再吃東西就又要再刷一次牙，對於懶癌星人來說，不如忍住不吃比較不麻煩。

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