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泰迪熊體內能裝AirPods　呆萌守護你的藍牙耳機

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▲▼ 。（圖／翻攝MADE YOON IG）

▲猜猜這隻泰迪熊的特別之處。（圖／翻攝MADE YOON IG）

編輯／Rose

AirPods帶動無線（無限）耳機周邊商機，高端精品包含LOUIS VUITTON（LV，路易威登）、DIOR（迪奧）等品牌都紛紛搶攻市場之外，街頭上也有許多意想不到的可愛設計出現，比如說南韓選貨店品牌MADE YOON最近就釋出一款「泰迪熊」耳機套，外形宛如一隻真的小熊娃娃，實際上牠能藏一副AirPods在身體裡，萌值無限飆高。

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▲打開熊熊的脖子，具備好好守護你AirPods的功能，是超萌藍牙耳機保護套啊。（圖／翻攝MADE YOON IG）

2018年底，H＆M與MOSCHINO的聯名，就曾以MOSCHINO最具代表性的泰迪熊外觀，設計出一款手機殼，拿著手機講電話，就像抓著泰迪熊在耳邊一同玩耍。如今，AirPods時代來臨，南韓街頭也出現這款泰迪熊耳機套，算不上全新創意，但可愛感倒是一模一樣，絕對能讓少女們都融化，跟上搶貨風潮。

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▲怕佔空間或太高調的話，也是有略微低調一點的選擇。（圖／翻攝MADE YOON IG）

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此外，LINE FRIENDS家族也推出AirPods周邊商品，熊大、莎莉、兔兔全都變身，成為AirPods的守護天使們。LINE FRIENDS推出皮套與矽膠保護套兩款，前者目前有熊大與莎莉兩款，後者則是變化多端，有帶耳朵的熊大臉孔、兔兔臉孔，也有熊大、熊美、兔兔吊飾的款式，選擇超多且每款都可愛破表。

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▲熊大、莎莉推出皮套款式，質感更升級。（圖／翻攝LINE FRIENDS IG）

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▲熊大、莎莉、兔兔均推出矽膠材質的保護套，且款式眾多。（圖／翻攝LINE FRIENDS IG）

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▲BT21系列推出絨毛材質，超適合冬天使用。（圖／翻攝LINE FRIENDS IG）

關鍵字：

AirPods, 耳機, 無線耳機, 藍牙耳機, 無線藍牙耳機, 熊大, 兔兔, 莎莉, LINE FRIENDS, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, DIOR, 迪奧
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