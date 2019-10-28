RICHARD MILLE聯手空中巴士顛覆傳統　打造振動鬧鈴陀飛輪錶

▲RICHARD MILLE與空中巴士商務噴射機部門第二度合作，推出RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以高複雜功能錶著稱的RICHARD MILLE，再度突破人們對腕錶的想像，第二度攜手在私人客機製造享譽盛名的空中巴士（Airbus）子公司空中巴士商務噴射機部門（ACJ），依照旅行者的需求打造全球限量30只的RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶，其鬧鈴功能顛覆傳統，改以佩戴者才能感知的振動來提示，身處在機艙內、會議中，再也不用害怕鬧鈴錶的響鈴大作而失禮了。

▲RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶全球限量30只。

過去傳統鬧鈴錶透過小鎚敲擊柱子、鑼或內部發出的聲音報時，但RICHARD MILLE決定挑戰製作低調得體的鬧鈴錶，因此提出振動鬧鈴的想法，從早期手機的振動功能獲得啟發，最終以白金製成一枚類似自動盤的擺錘才得以實現。RM 62-01 ACJ 在有限空間的錶殼內容納816 個零件，2 個發條盒、7 只指針、11 個顯示器和一個陀飛輪框架，花費5年時間才研發完成，可謂品牌最複雜錶款。





▲RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶的機芯堪稱品牌最複雜之作。

RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶亦是第一款藉由單個功能選擇器可調整5種功能的腕錶。與鬧鈴功能相關的顯示集中在面盤下方，可設置精確至分鐘的鬧鈴時間，並具備ON/OFF指示、及專屬的動力儲存指示器，更令人驚喜的是鬧鈴功能並不是透過旋轉錶冠手動上鍊，只需按壓8時位置的按鈕12次，就能為鬧鈴注滿動力。

作為一只專為旅人設計的複雜功能錶，除了振動鬧鈴是設計重點，RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶同時具備由綠色指針指示的第二時區UTC時間設置、12時位置的大日期顯示、6點半位置的AM/PM指示器、9時位置的陀飛輪，以及11時方向的70 小時動力儲存顯示。

▲RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶的錶冠造型宛如噴射機的渦輪，而與錶冠相連的按把則呼應連接引擎與機翼的翼肋輪廓。

而外型設計緊扣航空主題，RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶承襲了2016年與空中巴士合作的第一款RM 50-02 ACJ雙秒追針陀飛輪計時碼錶的外型線條，和猶如機艙窗戶的藍寶石水晶鏡面形狀，但外觀靈感則來自空中客車公務機（ACJ）創新設計概念總監Sylvain Mariat所設計的深色木質客艙內飾，因此採用了有類似紋理的品牌專利 Carbon TPT®碳纖維材質打造錶殼，不同於RM 50-02 ACJ採用的白陶瓷。RM 62-01 ACJ醒目的鈦金屬錶冠彷彿是噴射機的渦輪，而與錶冠相連的按把則呼應連接引擎與機翼的翼肋輪廓。

▲乘坐空中巴士商務噴射機（ACJ）的獨家體驗啟發RICHARD MILLE的創作。

錶圈設計亦相當講究，RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶的錶圈，先由拋光及緞面打磨五級鈦合金製成，其上再固定厚度僅有1.80毫米、由Carbon TPT®碳纖維材料製成的錶圈，錶背也採相同設計，除了美觀，最大主因是提供最佳的重量與剛度比，確保鬧鈴的振動能確實傳遞至手腕，且避開機芯，發揮功能的同時也能保護腕錶。

▲RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶具有雙重錶圈，錶背也採用相同設計。

集美學與複雜工藝於一身的RM 62-01 ACJ，陪伴旅人周遊各國，不僅彰顯獨到品味，亦提供舒適的佩戴感受與實用功能，再度印證RICHARD MILLE設計感與功能性兼具的品牌哲學。