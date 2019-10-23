BURBERRY推出超可愛線上遊戲　幫小鹿穿時尚羽絨，推牠一路跳上月球

▲BURBERRY在全球推出首款線上遊戲。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

近年精品為了將觸角延伸至年輕族群，用各式各樣的活動吸引年輕人的眼球，如網美拍照打卡點，亦或者線上遊戲等。英國百年精品BURBERRY先前曾在大陸推出手遊試水溫，反饋極佳，也因此決定拓展到全球，首款遊戲B Bounce，是首度在全球問世的線上遊戲。

▲為宣傳全新羽絨系列，同步推出超可愛線上遊戲。（圖／品牌提供）



為了宣傳Thomas Burberry花押字印花羽絨特選系列，在新品上市同時推出遊戲，用另類方式宣傳新品，企圖搶攻年輕消費者的心與口袋。打開遊戲畫面，玩家能為自己的小鹿選擇選擇羽絨服裝，接著就能開始遊戲，故事就是將小鹿送上月球。

小鹿能沿著平台網上跳躍，沿途能蒐集TB金色硬幣與無人機，能提升小鹿的跳躍速度，加快腳步到達月球。整體而言，B Bounce是一款可愛、人人都能簡單上手的遊戲，很適合日常打發時間使用。

▲B Bounce是款能簡單上手，能輕鬆打發時間的小遊戲。（圖／品牌提供）



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BURBERRY數位商務資深副總裁Mark Morris認為此舉是：「從遊戲娛樂中連結我們在世界各地的年輕消費者。我們知道他們正生活在日益遊戲化的線上與線下環境中。」