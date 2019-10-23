fb ig video ETtoday search mobile

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！日本賣翻神級打亮加腮紅再進化

> >

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE十週年限定彩妝系列將於10/23及11/13分批開賣。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

以優雅簡約質感和時髦大人氣配色備受喜愛的日系質感美妝品牌THREE，今年迎來品牌誕生10週年，特別推出十週年限定彩妝系列，集結了歷年來最受歡迎的經典人氣商品和熱賣色，將日本賣翻的打亮神器「凝光潤采盒」進化，更打造一盤化全臉的All in One彩妝盤，每一盤配色都又美又實用，還有附贈精緻刷具，絕對值得收藏！

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE 自由光燦潤頰盒，NT$2,400。（圖／品牌提供）

THREE的高人氣經典商品有很多，但要說到近幾年網上關注最高的，就不得不提在日本賣翻、獲得櫻花妹一致好評的「凝光潤采盒」，這盒打亮修容2合1彩盤更被稱為幾乎每個日本女生都有一盤的神級打亮，而這次10週年限定系列當然就有收錄這款，同時在彩盤裡新加入兩種色調的頰彩，讓腮紅、打亮到修容一次搞定。

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲模特兒頰彩、打亮修容使用#X02 MELLOW MOOD。（圖／記者張毓容攝）

上面2格是經典「凝光潤采盒」的限定新色，可作為提亮聚光、腮紅底霜和修容使用，絲滑質地融化於肌膚，能打造油肌膚透出的自然光澤氣色；下方2格則是冷暖色調各一的新增兩色頰彩，獨特粉霜質地一接觸肌膚就會轉變為細緻粉質，不論粉底後或蜜粉後都能隨意堆疊不結塊。

全新3款色選#X01是帶在清透洗鍊的輕調裸粉，#X02是溫潤光澤的蜜糖珊瑚，#X03則是個性感黑醋栗古銅。

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE 真我綻色采粧組，NT$4,500。（圖／品牌提供）

這次更特別推出集結唇彩、眼影、頰彩、打亮、修容等全面性多樣化的彩妝盤「真我綻色采粧組」，彩盤內更精選了眼唇頰彩等歷年來最受歡迎的熱賣色，甚至有斷貨的限定色，讓你一盤收集全臉彩妝和所有THREE的暢銷明星色號。

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲模特兒眼妝、唇彩使用「真我綻色采粧組」彩妝盤#X01 JUBILEE ME。（圖／記者張毓容攝）

彩妝盤內有2色唇彩、2色眼影、打亮、修容和腮紅，能為臉部打造肌膚光澤、色彩搭配和輪廓光影，一光潤、一霧光的唇彩還能隨心情變化，除了一盤就能完妝的全妝盤，還附送了3支超美的勃根地紅刷具，包含修容刷、眼影刷和唇刷，和能收納彩盤及刷具的化妝包，又美又划算，絕對值得收藏！

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE 魅光指彩，NT$600；手上使用色為#97（黃色）、#99（裸色）、#103（淺藍亮片）。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

以帶著灰色調的獨特調色而大獲好評的魅光指彩也是THREE默默熱賣的人氣商品之一，而10週年限定系列也推出7個全新色選，延續著優雅、有質感的莫蘭迪色調，從明亮的奶霜黃、閃耀粉到現在最夯的奶茶色系都找得到。

▲THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲THREE 詩情霧光唇漾(AMI)，NT$1,250。（圖／品牌提供）

霧光唇漾這次也推出2款限定新色，以細緻珠光搭配上透潤光感，輕輕一抹就能讓雙唇增添為微微閃耀的金屬光輝，也可以疊擦其他唇彩，提升透潤感和光澤感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

THREE, 彩妝, 日系, 限定, 限量, 彩妝盤, 凝光潤采盒, 打亮, 修容, 頰彩, 唇彩, 腮紅, 刷具, 指彩
fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「嫁不出去」星座女Top 3 ！處女要求高、第一名患得患失

網公認「嫁不出去」星座女Top 3 ！處女要求高、第一名患得患失

8種你應該好好愛的男人　從「行為」判斷最實在

8種你應該好好愛的男人　從「行為」判斷最實在

想脫魯必知！男女都適用的5個戀愛冷知識　「戀人未滿」別拖太久

想脫魯必知！男女都適用的5個戀愛冷知識　「戀人未滿」別拖太久

張鈞甯、楊冪都穿上「黑色透膚絲襪」耍性感　19元能買到的單品還不快備好！ 加拿大研究：健忘比過目不忘更聰明！潛意識早進行分類動作 「睡覺睡到自然醒」單身才能享受的10大優點　一個人其實也很快樂！ 一直瘦不下來沒關係　楊冪、小禎的神級藏肉術妳一定要Get 韓星也在練的4組皮拉提斯瘦腿運動　消滅肥胖橘皮紋路、喚回大腿縫 CK錶不生產了　Swatch集團斬22年情 《黑魔女2》裘莉20年前性感嫩照曝光　超狂飲食菜單養出零贅肉身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面