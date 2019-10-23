THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！日本賣翻神級打亮加腮紅再進化

▲THREE十週年限定彩妝系列將於10/23及11/13分批開賣。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

以優雅簡約質感和時髦大人氣配色備受喜愛的日系質感美妝品牌THREE，今年迎來品牌誕生10週年，特別推出十週年限定彩妝系列，集結了歷年來最受歡迎的經典人氣商品和熱賣色，將日本賣翻的打亮神器「凝光潤采盒」進化，更打造一盤化全臉的All in One彩妝盤，每一盤配色都又美又實用，還有附贈精緻刷具，絕對值得收藏！

▲THREE 自由光燦潤頰盒，NT$2,400。（圖／品牌提供）



THREE的高人氣經典商品有很多，但要說到近幾年網上關注最高的，就不得不提在日本賣翻、獲得櫻花妹一致好評的「凝光潤采盒」，這盒打亮修容2合1彩盤更被稱為幾乎每個日本女生都有一盤的神級打亮，而這次10週年限定系列當然就有收錄這款，同時在彩盤裡新加入兩種色調的頰彩，讓腮紅、打亮到修容一次搞定。

▲模特兒頰彩、打亮修容使用#X02 MELLOW MOOD。（圖／記者張毓容攝）



上面2格是經典「凝光潤采盒」的限定新色，可作為提亮聚光、腮紅底霜和修容使用，絲滑質地融化於肌膚，能打造油肌膚透出的自然光澤氣色；下方2格則是冷暖色調各一的新增兩色頰彩，獨特粉霜質地一接觸肌膚就會轉變為細緻粉質，不論粉底後或蜜粉後都能隨意堆疊不結塊。

全新3款色選#X01是帶在清透洗鍊的輕調裸粉，#X02是溫潤光澤的蜜糖珊瑚，#X03則是個性感黑醋栗古銅。

▲THREE 真我綻色采粧組，NT$4,500。（圖／品牌提供）



這次更特別推出集結唇彩、眼影、頰彩、打亮、修容等全面性多樣化的彩妝盤「真我綻色采粧組」，彩盤內更精選了眼唇頰彩等歷年來最受歡迎的熱賣色，甚至有斷貨的限定色，讓你一盤收集全臉彩妝和所有THREE的暢銷明星色號。

▲模特兒眼妝、唇彩使用「真我綻色采粧組」彩妝盤#X01 JUBILEE ME。（圖／記者張毓容攝）



彩妝盤內有2色唇彩、2色眼影、打亮、修容和腮紅，能為臉部打造肌膚光澤、色彩搭配和輪廓光影，一光潤、一霧光的唇彩還能隨心情變化，除了一盤就能完妝的全妝盤，還附送了3支超美的勃根地紅刷具，包含修容刷、眼影刷和唇刷，和能收納彩盤及刷具的化妝包，又美又划算，絕對值得收藏！

▲THREE 魅光指彩，NT$600；手上使用色為#97（黃色）、#99（裸色）、#103（淺藍亮片）。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



以帶著灰色調的獨特調色而大獲好評的魅光指彩也是THREE默默熱賣的人氣商品之一，而10週年限定系列也推出7個全新色選，延續著優雅、有質感的莫蘭迪色調，從明亮的奶霜黃、閃耀粉到現在最夯的奶茶色系都找得到。

▲THREE 詩情霧光唇漾(AMI)，NT$1,250。（圖／品牌提供）



霧光唇漾這次也推出2款限定新色，以細緻珠光搭配上透潤光感，輕輕一抹就能讓雙唇增添為微微閃耀的金屬光輝，也可以疊擦其他唇彩，提升透潤感和光澤感。

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