fb ig video ETtoday search mobile

明明很年輕卻被叫阿姨？7個生活小習慣　讓皺紋、老化慢點找上你

> >

就算每天都有認真保養，為什麼皺紋還是找上妳？上妝後過沒多久，還是會有卡粉的跡象？隨著生活型態的改變以及空氣汙染日漸嚴重，種種人為與環境因素，都會導致肌膚老化提早到來，加上台灣的初秋時節早晚溫差大，更容易加劇肌膚的缺水問題，造成不穩定膚況。

如果再因為生活繁忙、作息不正常，將更導致新陳代謝能力下降，造成肌膚老廢角質堆積、保水度不足，甚至色素沉澱，整個人看起來就會充滿倦容、黯淡無光，一下子視覺年齡就老了10歲，明明才20幾歲就被叫姊！千萬別以為抗老這件事情還離我們很遙遠，7個讓皺紋慢點找上你的好習慣：

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1.少喝含糖飲料

常常飲料不離身嗎？小心一整天下來可能沒喝到什麼水，就是讓皺紋有機可乘的原因！想要美麗，記得多喝水就對了。

2.遠離重口味食物

天氣變冷，很想吃些麻辣鍋、炸物，但這些重口味食物都會影響內分泌，造成體內自由基增生。

3.避免過度曝曬陽光

過度曝曬會造成皮膚損傷，讓皮膚變乾、變薄、失去彈性，彈力纖維同膠質纖維失去正常功能，造成皮膚變鬆起皺，因此不管冬天或夏天，防曬工作都馬虎不得！

4.睡前關掉你的手機

眼部肌膚厚度只有0.33 – 0.36mm，不僅特別脆弱也容易流失水分，只要稍不留意，就容易生成細紋，或色素沉澱、血液循環不良，看起來充滿疲態，在視覺年齡顯老，頻繁地使用3C產品，容易讓表情起伏加劇，尤其是半夜喜歡躺在床上滑手機追劇，更是對眼周肌膚的一大傷害。

5.別用太熱的水洗臉

天氣漸漸變涼，很多人會改以溫水洗臉，但其實洗臉的水溫應該以30°C左右最合適，如果水溫太高，皮膚的皮脂同水分就會被熱氣所吸引，讓皮膚愈來愈乾燥，久了就容易產生皺紋！

6.不要經常性大笑

臉部皺紋可分為動態紋和靜態紋，動態紋是臉上有動作才會出現的紋路，像是大笑的時候出現的法令紋或魚尾紋；靜態紋則是因為皮膚老化鬆弛，動態紋轉變成靜態紋，針對紋路可以加強抗老保濕，讓皺紋比較不明顯。

7.使用正確的抗老產品

不管你是哪個年齡層，想要找到最適合的保養品，應該考慮的是自己的膚質與碰到的皮膚問題，而不是年齡。抗老要從年輕就開始做起，才能讓肌齡留駐在最完美膨潤緊緻的狀態。尤其在入秋時節更要兼顧肌膚的面面俱到保養，加強保濕，並清除堆積於毛孔的有害物質，讓一直維持肌膚水潤透亮，安然度過秋冬，預防老化提早到來。

me編推薦

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

StriVectin皺效奇蹟 超級皺效逆齡全能藍藻面膜 94g，NT$1,800

運用白泥吸附毛孔中累積的汙染微粒，並添加富含類維他命A活性成分的藍藻，能調理表皮膚質、撫紋柔膚。特別的是，為了確保藍藻萃取活性成分，特別將其封存於微粒因子中，在使用時透過塗抹的方式，才能讓藍藻活性釋放出來，面膜質地也會從原本的白色漸漸轉成為藍色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

StriVectin皺效奇蹟 Blurfector for Eyes Clay 超級皺效美肌亮眼乳10ml，NT$1,250

這支可以說是眼部校色神器！富含植物萃取成分，同時達到遮瑕跟保養，白天使用完眼霜後、化妝品前，取適量並輕輕按摩於眼周肌膚，靜待30秒即可按照平日程序上妝。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MATIS 卓越魚子潔膚乳 200ml，NT$2,500／卓越魚子潤膚露 200ml，NT$2,500／卓越魚子抗壓日霜 50ml，NT$5,880／卓越魚子麗緻晚霜 50ml，NT$6,200／卓越魚子黑鑽眼膠 20ml，NT$5,000

由沙龍專用護膚品牌MATIS首度進駐百貨與電商等零售通路，推出頂級「卓越魚子系列」新品，萃取自貝魯嘉（Beluga）鱘魚種魚子醬的高濃度魚子精華，為肌膚補足多元營養與礦物質，結合細緻柔滑質地與法式優雅香調，一如肌膚專屬的豪華魚子饗宴，搭配簡單的居家手法，讓消費者在家也能擁有頂級沙龍般的體驗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ORBIS 芯生悠日用精華乳 30ml，NT$940

內含「彈力防禦Enhancer」，能維持肌膚的滋潤，鎖住水分潤澤，減緩肌膚因乾燥產生的暗沉疲憊，擁有雙重防護機能由內部強化肌膚的防禦力。SPF25 PA++的純物理性防曬配方屏蔽有害物質 ，不易受環境傷害的安心狀態！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LUDEYA 超緊緻琥珀微臻面膜3片／盒，NT$1,200

頂級抗老成分「頂級琥珀精粹」，以獨特萃取技術，保留琥珀珍貴精華成分， 光果甘草根萃取-防止肌膚粗糙。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雪花秀 滋陰生人蔘精華亮眼膜 7.2g*8片一盒，NT$2,180

萃取自人蔘根、莖、葉、花蕾的珍稀活性能量，層層抗老，蔘入美肌，顛覆傳統眼膜僅注重眼角與眼下細紋，眼罩式設計包覆全眼，從細節處著手，全方位呵護眼周脆弱肌膚。

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 圖片：IG@Saerom Min、IG@ linenne |
（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

普通女孩半年變美！小紅書瘋傳42個小習慣，持之以恆就能增高顏值、逆襲成為小仙女。

冷水洗臉、不用化妝棉...等5個小動作，讓肌膚不老更同時愛地球！

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

老化, 抗老, 保養, 秘訣, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

先搞懂男友才能讓他離不開　6個愛情長跑不變心的秘訣

先搞懂男友才能讓他離不開　6個愛情長跑不變心的秘訣

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

迪士尼官方公佈12星座「反派角色」代表　固執愛嫉妒的壞皇后就是金牛 一招變美／鄧紫棋狂推「最強保濕面膜」高CP值超便宜！敷完肌膚滑嫩又透亮 求代購！「洋芋片指套」讓上班偷吃沒痕跡　不怕手油搞髒鍵盤 明明很年輕卻被叫阿姨？7個生活小習慣　讓皺紋、老化慢點找上你 金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才 The North Face 30周年限量系列　用6面「國旗」紀念人類首次穿越南極 凱薩琳麗塔瓊絲與女兒拍攝Fendi微電影　姊妹般相視甜笑的畫面太美好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面