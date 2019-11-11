明明很年輕卻被叫阿姨？7個生活小習慣　讓皺紋、老化慢點找上你

就算每天都有認真保養，為什麼皺紋還是找上妳？上妝後過沒多久，還是會有卡粉的跡象？隨著生活型態的改變以及空氣汙染日漸嚴重，種種人為與環境因素，都會導致肌膚老化提早到來，加上台灣的初秋時節早晚溫差大，更容易加劇肌膚的缺水問題，造成不穩定膚況。

如果再因為生活繁忙、作息不正常，將更導致新陳代謝能力下降，造成肌膚老廢角質堆積、保水度不足，甚至色素沉澱，整個人看起來就會充滿倦容、黯淡無光，一下子視覺年齡就老了10歲，明明才20幾歲就被叫姊！千萬別以為抗老這件事情還離我們很遙遠，7個讓皺紋慢點找上你的好習慣：

1.少喝含糖飲料

常常飲料不離身嗎？小心一整天下來可能沒喝到什麼水，就是讓皺紋有機可乘的原因！想要美麗，記得多喝水就對了。



2.遠離重口味食物

天氣變冷，很想吃些麻辣鍋、炸物，但這些重口味食物都會影響內分泌，造成體內自由基增生。



3.避免過度曝曬陽光

過度曝曬會造成皮膚損傷，讓皮膚變乾、變薄、失去彈性，彈力纖維同膠質纖維失去正常功能，造成皮膚變鬆起皺，因此不管冬天或夏天，防曬工作都馬虎不得！



4.睡前關掉你的手機

眼部肌膚厚度只有0.33 – 0.36mm，不僅特別脆弱也容易流失水分，只要稍不留意，就容易生成細紋，或色素沉澱、血液循環不良，看起來充滿疲態，在視覺年齡顯老，頻繁地使用3C產品，容易讓表情起伏加劇，尤其是半夜喜歡躺在床上滑手機追劇，更是對眼周肌膚的一大傷害。



5.別用太熱的水洗臉

天氣漸漸變涼，很多人會改以溫水洗臉，但其實洗臉的水溫應該以30°C左右最合適，如果水溫太高，皮膚的皮脂同水分就會被熱氣所吸引，讓皮膚愈來愈乾燥，久了就容易產生皺紋！



6.不要經常性大笑

臉部皺紋可分為動態紋和靜態紋，動態紋是臉上有動作才會出現的紋路，像是大笑的時候出現的法令紋或魚尾紋；靜態紋則是因為皮膚老化鬆弛，動態紋轉變成靜態紋，針對紋路可以加強抗老保濕，讓皺紋比較不明顯。



7.使用正確的抗老產品

不管你是哪個年齡層，想要找到最適合的保養品，應該考慮的是自己的膚質與碰到的皮膚問題，而不是年齡。抗老要從年輕就開始做起，才能讓肌齡留駐在最完美膨潤緊緻的狀態。尤其在入秋時節更要兼顧肌膚的面面俱到保養，加強保濕，並清除堆積於毛孔的有害物質，讓一直維持肌膚水潤透亮，安然度過秋冬，預防老化提早到來。



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※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 圖片：IG@Saerom Min、IG@ linenne |

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