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女明星搶著曬！寶格麗跨界合作攜手Alexander Wang打造限量聯名包款

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延續寶格麗2017年推出的「Serpenti Through the Eyes Of」聯名系列的精神，此次Alexander Wang X BVLGARI的合作重心著眼於對經典Serpenti Forever包款的重新詮釋及奢華包裝的概念。本系列的靈感來自寶格麗Heritage典藏系列，融合Alexander Wang標誌性的的high-low混搭手法，從如腕錶盒、防塵袋和購物紙袋等傳統包裝元素，以及1950年代復古風格的寶格麗蛇頭珠寶擷取靈感，打造出擁有嶄新蛇頭標誌的全新包款。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

明星商品包括有兩個蛇頭扣環的三用包，同時附有可拆式小牛皮腰帶、可拆式金色鍊帶與可拆式提把，讓人可繫在腰上、斜背或肩背，作腰包、肩背包或手提包使用，打造多種造型變化。雙掀蓋（Duette）肩背包內部實用夾層彰顯功能性；三掀蓋（Triplette）肩背包的每個掀蓋上都綴以Alexander Wang全新設計的蛇頭扣環。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

托特包則是有三種尺寸可供選擇，展現本系列貼近日常生活的單品。全新的晚宴包(Minaudière)則是以饒富興味的方式，向寶格麗身為珠寶商的核心精神致意，其特有的Serpenti手鐲鍊帶，則採用品牌標誌性的tubogas造型。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最後，二合一包款（Two-in-One satchel），採用柔軟皮革材質，書包造型的手提包外有一層抽繩皮革防塵袋，搭配復古蛇頭掀蓋鎖扣，讓整體作品更臻完美。此系列融合了創新造型與傳統輪廓，成功打造出辨識度極高的特色產品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie | 來源：BVLGARI |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

寶格麗Serpenti Forever系列新成員！全新腰包多種色彩與背法太讓人想立刻擁有的今夏必備包款之一

人生第一件珠寶你可以從Bvlgari的Bzero1開始! 揭密8個隱藏在細節裡的時尚密碼

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

AlexanderWang, BVLGARI, 限量, 聯名包, 三用包, 托特包, 二合一包, VogueTaiwan
fashion.net

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