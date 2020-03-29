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睡前左右抬腿50秒消除內側贅肉！仙女超模每天5動作瘦出大腿縫

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大腿內側鬆垮的贅肉真的很難瘦嗎？！仙女超模Sanne Vloet分享5個動作鍛鍊腿部線條，不需要任何輔具也不用上健身房，每天只要10分鐘在家就能消除大腿頑固肉肉、練出緊實美腿並且找回你朝思暮想的大腿縫。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
▲（Photos by IG @ sannevloet）

女孩們快拿出你的瑜伽墊，暖身後就可以開始今天的訓練。

動作1. 相撲式深蹲

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Step1 兩腳張開站立雙腳寬距大於肩寬，雙手交握於胸口，腳尖膝蓋朝向斜前方45度，肚子收臀部夾緊
Step2 深深吸氣膝蓋彎曲往下蹲，背部保持挺直，膝蓋不超出腳趾，上半身不前傾，大腿與地面平行
Step3 一組訓練50秒，稍作休息換下個動作

動作2.站姿側抬腿

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Step1 雙腳張開站立與肩同寬，雙手交握，雙臂與肩成一條直線
Step2 背部保持挺直，肚子收臀部夾緊，左腳站立， 右腳尖點地
Step3 吸氣吐氣的時候 把右腿往側邊抬高到最高點 停留2~3秒
Step4 緩緩下降 ，提醒你腳尖盡量不要碰觸到地面，保持懸空，吸氣吐氣再往側抬
Step5 一組訓練50秒，稍作休息換下個動作

記得換邊練習

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

動作3.側臥側抬腿

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Step1 側臥，上手放胸前地上，同側腳屈膝跨到身體對側，另一隻手舒適的撐著頭，另一隻腳伸直腳尖往後延伸，身體仍在一直線上
Step2 吐氣時將腿向上抬起，放下時不要碰到地面
Step3 一組訓練50秒，稍作休息後換下個動作

記得換邊練習
側臥訓練時，建議你可以先做完所有單邊訓練，再換邊練習。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

動作4. 側臥單屈膝側抬腿

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Step1 側臥手肘軸撐地，同側腿屈膝，身體在一直線上
Step2 左手伸直拉長，吸氣吐氣左腿往上抬高至最高點，同時手臂往側面伸展碰觸小腿
Step3 一組訓練50秒，稍作休息後換下個動作

記得換邊練習

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

動作5. 側臥單屈膝側抬腿腳尖點地訓練

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Step1 側臥手肘軸撐地，同側腿屈膝，身體在一直線上
Step2 上手插腰，同側腿伸直，腳肩點地
Step3 吸氣吐氣腳踝回正單腿往上抬高停留2秒，然後轉動腳踝緩緩降下，腳肩觸地
Step3 一組訓練50秒，稍作休息後換下個動作

記得換邊練習

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

瘦腿操結束後的伸展收操很重要，不但能避免肌肉痠痛還能減少運動傷害，還可以幫助肌肉更具有彈性及柔韌性

伸展1

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

伸展2

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

伸展3

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

消除大腿內側贅肉5招教學影片

※編輯：Sabrina | 來源：Sanne Vloet's Youtube,IG @ sannevloet |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【VG享受運動】在家就能做 15分鐘腿部訓練維密超模Romee Strijd 私房9招練出緊實美腿

【VG享受運動】模特Valentina Ferrer分享彈力帶練翹臀及軟式藥球鍛鍊腹部核心4招

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

運動, 大腿內側, 贅肉, 仙女超模, SanneVloet, 美腿, VogueTaiwan
fashion.net

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