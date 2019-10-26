秋季新鞋必買清單：迪士尼反叛穆勒鞋、愛迪達粉紅小白鞋美翻

秋季的球鞋再度出擊，白色似乎還是人氣的色系，搭上了亮眼的紅色、浪漫的粉紅色，甚至是迪士尼角色們的可愛俏皮模樣，果然還是白鞋最好搭配，還有超搶手的聯名款，像是Converse x AMBUSH、Reebok 和ADIDAS合作，來看看VG球鞋控的必買清單！



#adidas Originals @FRUITION，HU NMD HUMAN MADE／NT$7,800、Solar HU HUMAN MADE／NT$5,690。

adidas Pharrell Williams 與 Nigo Human Made 合作的重量級鉅獻，這兩位分別代表東西方代表性文化的時尚巨頭，所帶來的經典紅色版本 NMD HU & Solar HU 鞋款，採用清爽明亮的全白系統設定，鞋面為 adidas Originals 引以為傲的 Primeknit 針織材質，結合 Human Made 代表性紅色愛心 Logo，和相對應的鞋帶配色，鞋後跟細節更印製了雙方的象徵圖樣，讓秋冬的女性穿搭也沾染一絲菲董攜手 Nigo 的街頭潮感風格。

#NET-A-PORTER獨家新品一次六發，

NET-A-PORTER 遂以時尚運動鞋為焦點，於今年10月推出六款獨家新品及八個萬眾矚目的聯乘企劃。本季的運動鞋類別注入NET-A-PORTER的特色風格，破天荒薈萃Adidas x Pharrell Williams、Reebok x Pyer Moss、Converse x AMBUSH 和 Veja x Rick Owens 聯乘企劃，以及Good News和BOTH的獨家新品。尤其是潮流界炙手可熱的AMBUSH只要一推出聯名，就是秒殺級的搶手，這次與Converse推出高筒的防水軍靴，總共兩個顏色，加上厚底設計更能讓腳長偷偷加長。

#Disney collection by Grace gift-villains反派系列，反派撞色電繡徽章老爹鞋2色 $1,880、反派角色不對稱穆勒鞋4色 $1,780。

搭配迪士尼下半年度重點電影「黑魔女：沉睡魔咒 2」的盛大上映，Disney collection by Grace gift也同步推出此系列華麗商品，運用了「Urban Venus」作為概念主軸，藉此想傳達現代都會女性其實皆富有如同維納斯女神般的美麗面貌，包含工作、生活、日常的各種專精、各種認真，都是非常彰顯身為女性最難能可貴的美貌，暫時拋下夢幻少女心，跟著迪士尼反派角色來叛逆一下！

#adidas Originals 全新Home of Classics系列，Superstar NT$3,490、Supercourt NT$3,490、Sambarose NT$3,690、Continental 80 NT$3,490。

adidas Originals於今年春夏推出Home of Classics系列，將品牌多款極具代表性鞋款集結，於秋季加入全新鞋款，在全白美學的基礎上，Home of Classics新款注入更豐富的設計巧思，人氣鞋款Sambarose為系列中新鞋款，強勢演繹復古風範。全白搭配金標和白底粉色裝飾線條兩種配色，搭載的復古大底更增添視覺衝擊力，此系列還一次推出了女孩們喜愛的粉紅色四款。

#Reebok 和ADIDAS 發表全新INSTAPUMP FURY BOOST™，NT5,850。

為了紀念Instapump Fury成立25週年，Reebok和adidas共同打造全新的Instapump Fury Boost™系列，引發全球關注，鞋面靈感是來自於傳統網球鞋的多拼接鞋面，大膽的鞋型設計減少了鞋款的笨重感，並同時結合Pump 充氣科技於鞋面上，重新定義了運動鞋的功能。除了慶祝Reebok的創新外，Instapump Fury Boost™ Prototype結合原始UltraBOOST™中使用的相同科技材質，微妙地向adidas的Boost™革命致敬。

#Vans x The Nightmare Before Christmas聯乘限定，Authentic NT$2180、Era NT$2380、Era Stacked NT$2880、Slip-On NT$2380、Old Skool NT$2780、SK8-Hi NT$2980。

Vans與迪士尼電影The Nightmare Before Christmas合作，以聖誕夜驚魂的角色及場景為設計元素，帶來系列鞋履及服飾配件等豐富商品，帶領重溫怪誕離奇的經典故事，高筒Sk8-Hi帶來兩款作品，其中一款鞋側以主角傑克行走穿越墳場站立在萬聖鎮山丘的場景，腳踝內側印上“Nice Work, Bone Daddy”的字語則是劇中經典台詞。另一款高筒以粉色棋盤格搭配女主角莎莉圖案呈現。厚底的Era Stacked採用拼接方式構成鞋身，並注入莎莉在劇中造型特色，凸顯手繪線條及縫線特色。

#PUMA SELECT x KARL LAGERFELD聯名系列，

PUMA 特別於台北時尚重鎮信義新光 A11 隆重揭幕旗下 PUMA SELECT 與時尚大帝老佛爺跨界釋出的 2019 秋冬 PUMA SELECT x KARL LAGERFELD 聯名系列新品，打造從頭到腳的新世代時尚裝束，透過不規則拉鍊圖樣、鮮豔色塊、細膩優雅的細節巧思，大玩 PUMA 高調強勢的品牌識別，以大量黑、白、紅純色凸顯視覺碰撞，無論在雙色立領外套、T 恤、長厚連帽 Tee、甚或褲管側邊皆添加上醒目的 KARL LAGERFELD LOGO。

在《我們不能是朋友》飾演高子媛的夏若妍也特別蒞臨朝聖，穿上連身洋裝後面有拉鍊的設計，搭配黑色絲襪與粉紅色的CALI KARL鞋款（NT$4,580），纖細的小腿也引起注目，夏若妍表示，自己最滿意的身體部位就是小腿，均勻沒有蘿蔔腿更能顯瘦，她會用滾輪或拉筋來放鬆小腿肌肉，最近還買了磁力棒，看電視的時候可以針對小腿肚按摩放鬆，平常運動的套餐是有氧+重訓，用這兩種運動交替來提高代謝率。

而自稱易胖體質的她，透過運動和飲食的控制，瘦了16公斤超勵志！夏若妍表示，在飲食上她有三不原則，首先就是絕對不喝冰的，包括水、飲料都不會喝冰的，因為對女生不好又容易老得快，第二則是甜食也會少吃，斟酌適量，當然有時候忍不住還是會碰幾口，可是會用意志力提醒自己嚐個幾口滿足就好，第三個不則是晚餐絕對不碰澱粉，也會避免點油炸類食物，不讓身體有機會吸收過多熱量。

※編輯：Sandy | 來源：各品牌 |

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