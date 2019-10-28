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張鈞甯迷上日本超夯拳擊課　45分鐘消耗1000卡，瘦手臂縮腰圍超有感

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熱愛運動且擁有完美線條的張鈞甯，最常做的運動就是跑步，經常能在她的社群媒體上，看到她在各國跑步的身影，不過，她透露最近自己有了運動新目標，那就是"拳擊有氧"，這項看似很Man運動，其實很適合女生，它的燃脂力強，尤其針對上半身、如手臂和腰的線條雕塑特別有效，大力揮拳的過程中還可釋放壓力，一堂課完身心靈都解放、相當過癮，看到這是否有點心動？

以下是張鈞甯推薦女孩，搭配拳擊一起進行的瘦身方程式。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

日本最夯、45分鐘消耗1000卡的拳擊課程

張鈞甯上的拳擊課是在日本超夯的拳擊健身房"b-monster"，它將拳擊結合電音，在暗黑的空間進行，讓人可以毫無顧慮的運動、釋放壓力，其中張鈞甯最愛、也是b-monster最有名的課程「45min/1000kcal PROGRAM」，讓人短短45分鐘之內，就消耗掉1千卡路里，還能宣洩壓力，每次上完雖然身體累，但心裡卻滿滿成就感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

早上運動前一定先吃早餐

許多研究都證實，早上運動效果最好，張鈞甯也愛在早上運動，不過她在運動前一定會先吃早餐，吃完休息一個小時再開始，沒吃早餐體力會不足，讓同樣的運動時間、燃脂效果只有一半。如果是其他時間，她則會在運動前吃一些高營養的流質食物，可以是豆漿或無糖優酪乳，好消化順便補充體力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

運動完用網球按摩肌肉，等同拉筋放鬆

跑步怕跑出蘿蔔腿，張鈞甯事後一定會拉筋，手臂同理，要在打完拳擊使手臂線條漂亮，一定要使那區的肌肉徹底放鬆。張鈞甯推薦可以用一顆網球，以手稍微用力的按在背部、上手臂和肩頸等區域、來回滾動，這不僅可以放鬆肌肉，還能按摩穴道，滾個10分鐘，隔天手臂就不易痠，肩頸也感覺鬆超多。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

每晚睡前都拿刮痧板刮腳底

對養生很有一套的張鈞甯之前就曾多次提過自己愛拿刮痧板，刮手、刮腳、刮身體。最近她迷戀上刮腳底板，「腳底的穴道超級多，且都是連通全身器官」，每天睡前刮10分鐘，不僅能促進循環，持續刮幾天，肌膚也會變亮又變好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

跑步不怕成為蘿蔔腿？運動達人張鈞甯、楊晴告訴妳運動前後多做「筋膜放鬆」線條會更美

跑步會讓小腿變粗？！慢跑狂熱者張鈞甯透露，想破解關鍵兩招學起來。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

張鈞甯, 運動, 瘦手臂, 縮腰圍, VogueTaiwan
fashion.net

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