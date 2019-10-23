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感情得來不易！情侶朝 「4個目標」走下去才有意義

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▲▼情侶朝 「4個目標」走下去才有意義 。（圖／Unsplash）

▲好的情侶是在一起讓彼此變得越來越好。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

戀愛從曖昧期到磨合期，總會因為觀念不同引發小爭執，各說各有理，不想退一步但也沒想過要分手，既然沒要離開對方，就代表著雙方其實都還有愛，重要的是要有一樣的目標走下去，才能建立一段長久親密的關係。

▲▼情侶朝 「4個目標」走下去才有意義 。（圖／Unsplash）

1.成為更好的自己

當一個女生戀愛後變得越來越漂亮，這說明另一半的愛讓她閃閃發光，同理當男生談了戀愛後，不僅改了壞習慣，更懂得體貼他人，代表她很享受這份感情，這些發自內心的改變，就只是想要讓自己和對方變得幸福而已。

▲▼情侶朝 「4個目標」走下去才有意義 。（圖／Unsplash）

2.學會尊重對方的世界

很多人一談起戀愛，便會開始失去自我，搞丟了原本的朋友圈、拋下最愛的興趣，甚至連夢想都變成對方的夢想。開始變得以愛來控制這段關係，其實這樣很不健康，即便是戀愛只要把心放在對方身上，很多事情不一定都要攪和再一起才是愛。

▲▼情侶朝 「4個目標」走下去才有意義 。（圖／Unsplash）

3.感情是雙方面付出

一段健康成熟的戀愛，雙方付出應該平衡，這是衡量愛情是否穩定的標準，如果這段感情只靠一方付出或是委曲求全，這樣感情無法長久。有時候分手放不下除了因為愛之外，也可能是因為自己付出白白浪費而感到不甘心。

▲▼情侶朝 「4個目標」走下去才有意義 。（圖／Unsplash）

4.維繫感情熱度

許多情侶過了熱戀期，兩人的熱度就開始走下坡，一段感情要長久保鮮，雙方都應該懂得製造浪漫和驚喜，維繫這得來不易的激情。兩人可以一起計畫旅行或是一起存錢朝同一方向目標邁進，只要用心，平凡生活也會有浪漫驚喜。

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關鍵字：

戀愛, 感情, 情侶, 相處, 秘訣
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