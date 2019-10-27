牛爾老師帶逛跟著買！日本藥妝店必囤TOP 5　美肌BB霜一用就是10年

美容教主牛爾老師可不是非專櫃保養品不用，根據他多年美妝經驗，日本藥妝店早是生活保養必需品的掃貨店，他說：「每年回澳洲度假之前，我一定會在藥妝店掃一些貨，以度過乾冷季節。」

日系藥妝店就像是牛爾老師家的廚房一樣，早就熟門熟路，以一個buyer的方式，採買藥妝店產品。



1. Kose無限肌緻極光深白瞬透精華，40ml NT$2,850

牛爾老師其實並沒有很在意皮膚要有多白，他說：「我追求的不是白膚，而是不要有斑點。」這瓶Kose的美白精華，他都天天用，但卻沒有整臉用，反而是塗在兩頰蘋果肌比較容易長斑的部位，牛爾老師直接是用輕拍的方式，把美白精華液塗按到肌膚裡層，這樣，才能發揮精華液淡斑抑制斑點的功能。

Kose無限肌緻極光深白瞬透精華，含有高達2%的麴酸，是公認預防黑色素沉澱的好用成分，另外，許多人也會面臨肌膚乾燥的困擾，潤透精華的水感質地，塗完之後也讓肌膚擁有透明瞬水潤的彈力感，更可以與防肌膚乾燥與粗糙，難怪牛爾老師這麼愛。

2. Media媚點自然光感美肌BB霜SPF35 PA＋＋，35g NT$340

不藏私地說自己已經認真用了這條BB霜快10年的牛爾老師，很熟稔地走到Media媚點貨架，蹲下來找了自己的3號顏色，大方承認，這是他10年來真心不變的BB霜。

他說Media媚點是其實在日本受到很多人喜歡，因為相當保濕，連那種肌膚很乾很乾的人，也可以輕鬆塗抹不卡粉，不結塊。這支Media媚點自然光感美肌BB霜，怎麼推怎麼勻，而且有非常能修飾膚色，牛爾老師說：「粉質很細，絕對不卡粉，品質真的不輸專櫃品，我每天出門都會擦，是每天喔。所以用量算是很大的。」

Media媚點可以直接在上完化妝水之後使用，產品裡加了玻尿酸和水溶性的膠原蛋白保濕成分，質感相當柔滑好延展，快速上妝之後，連肌膚鼻頭或是雙頰凹凸毛細孔比較明顯的部位，都能產生自動柔焦的效果，暗沉、斑點與毛孔，通通瞬間被隱形。





3. 美舒律蒸氣眼罩，12片，NT$389

曾經因為長期滑手機，造成眼睛乾燥不舒服的牛爾，經過一段時間的眼科治療，以及養成良好的護眼保養之後，眼睛的確舒適許多。他說：「我每天晚上的護眼儀式有很多，塗擦完我所有眼霜之後，就是戴上美舒律蒸氣眼罩。我喜歡薰衣草和玫瑰兩種香氣，透過40度C的溫熱蒸氣，舒緩一天的眼部疲勞。」就像每天要泡澡紓壓一樣，用蒸氣眼罩也變成讓雙眼做蒸氣浴的療程放鬆時間。

美舒律薰衣草蒸氣眼罩，添加的是薰衣草、鼠尾草的精油，玫瑰花香的眼罩則是添加保加利亞玫瑰天然精油，一撕開及自動加溫，並有雙耳掛設計，即便睡著也可以好好覆蓋在雙眼上，為疲勞的雙眼瞬間解壓。

4. Curel潤浸保濕深層乳霜， 40g NT$920

珂潤的保濕深層乳霜也是牛爾老師的最愛，他說：「很多人只知道自己的肌膚乾，猛擦營養厚重的乳霜，但卻引來沒效或是肌膚更嚴重不穩定的狀態，那是因為不知道自己屬於敏感型的乾燥肌。」敏感肌的人越來越多，要如何挑選安全有效的成分可是相當重要的。

牛爾喜歡這瓶保濕乳霜一擦完之後，肌膚立刻彈潤有感的效果，原來是珂潤的明星Ceramide分子釘成分，提供肌膚密集長時間的保濕屏障效果，對於敏感又乾燥的肌膚，不但能立即舒緩，甚至會有黏膩無法呼吸的感覺。清爽的霜狀質地，無添加任何香精香料更無酒精。





5. MAX海鹽美肌入浴劑，舒壓香草

泡澡是牛爾老師每天一定要做的儀式，而且他喜歡用海鹽泡澡，MAX的海鹽美肌入浴劑，也就是泡澡海鹽，是牛爾老師超級大量囤貨的必需品。他說：「我喜歡用海鹽來泡澡，而且一次會加很多，我會再加小蘇打粉，這樣還有排毒促進身體的新陳代謝，這樣泡澡的效果，可是媲美溫泉水，如果是在家，或是出國沒有溫泉的地方，我一定會帶上好幾盒海鹽加上小蘇打粉，自製泡湯感受。」





※文字：Yvonne Wang | 編輯：Yvonne Wang | 圖片：Yvonne Wang, | 來源：各品牌IG |

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