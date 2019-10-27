fb ig video ETtoday search mobile

牛爾老師帶逛跟著買！日本藥妝店必囤TOP 5　美肌BB霜一用就是10年

> >

美容教主牛爾老師可不是非專櫃保養品不用，根據他多年美妝經驗，日本藥妝店早是生活保養必需品的掃貨店，他說：「每年回澳洲度假之前，我一定會在藥妝店掃一些貨，以度過乾冷季節。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

日系藥妝店就像是牛爾老師家的廚房一樣，早就熟門熟路，以一個buyer的方式，採買藥妝店產品。

1. Kose無限肌緻極光深白瞬透精華，40ml NT$2,850

牛爾老師其實並沒有很在意皮膚要有多白，他說：「我追求的不是白膚，而是不要有斑點。」這瓶Kose的美白精華，他都天天用，但卻沒有整臉用，反而是塗在兩頰蘋果肌比較容易長斑的部位，牛爾老師直接是用輕拍的方式，把美白精華液塗按到肌膚裡層，這樣，才能發揮精華液淡斑抑制斑點的功能。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Kose無限肌緻極光深白瞬透精華，含有高達2%的麴酸，是公認預防黑色素沉澱的好用成分，另外，許多人也會面臨肌膚乾燥的困擾，潤透精華的水感質地，塗完之後也讓肌膚擁有透明瞬水潤的彈力感，更可以與防肌膚乾燥與粗糙，難怪牛爾老師這麼愛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2. Media媚點自然光感美肌BB霜SPF35 PA＋＋，35g NT$340

不藏私地說自己已經認真用了這條BB霜快10年的牛爾老師，很熟稔地走到Media媚點貨架，蹲下來找了自己的3號顏色，大方承認，這是他10年來真心不變的BB霜。

他說Media媚點是其實在日本受到很多人喜歡，因為相當保濕，連那種肌膚很乾很乾的人，也可以輕鬆塗抹不卡粉，不結塊。這支Media媚點自然光感美肌BB霜，怎麼推怎麼勻，而且有非常能修飾膚色，牛爾老師說：「粉質很細，絕對不卡粉，品質真的不輸專櫃品，我每天出門都會擦，是每天喔。所以用量算是很大的。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Media媚點可以直接在上完化妝水之後使用，產品裡加了玻尿酸和水溶性的膠原蛋白保濕成分，質感相當柔滑好延展，快速上妝之後，連肌膚鼻頭或是雙頰凹凸毛細孔比較明顯的部位，都能產生自動柔焦的效果，暗沉、斑點與毛孔，通通瞬間被隱形。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3. 美舒律蒸氣眼罩，12片，NT$389

曾經因為長期滑手機，造成眼睛乾燥不舒服的牛爾，經過一段時間的眼科治療，以及養成良好的護眼保養之後，眼睛的確舒適許多。他說：「我每天晚上的護眼儀式有很多，塗擦完我所有眼霜之後，就是戴上美舒律蒸氣眼罩。我喜歡薰衣草和玫瑰兩種香氣，透過40度C的溫熱蒸氣，舒緩一天的眼部疲勞。」就像每天要泡澡紓壓一樣，用蒸氣眼罩也變成讓雙眼做蒸氣浴的療程放鬆時間。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

美舒律薰衣草蒸氣眼罩，添加的是薰衣草、鼠尾草的精油，玫瑰花香的眼罩則是添加保加利亞玫瑰天然精油，一撕開及自動加溫，並有雙耳掛設計，即便睡著也可以好好覆蓋在雙眼上，為疲勞的雙眼瞬間解壓。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4. Curel潤浸保濕深層乳霜， 40g NT$920

珂潤的保濕深層乳霜也是牛爾老師的最愛，他說：「很多人只知道自己的肌膚乾，猛擦營養厚重的乳霜，但卻引來沒效或是肌膚更嚴重不穩定的狀態，那是因為不知道自己屬於敏感型的乾燥肌。」敏感肌的人越來越多，要如何挑選安全有效的成分可是相當重要的。

牛爾喜歡這瓶保濕乳霜一擦完之後，肌膚立刻彈潤有感的效果，原來是珂潤的明星Ceramide分子釘成分，提供肌膚密集長時間的保濕屏障效果，對於敏感又乾燥的肌膚，不但能立即舒緩，甚至會有黏膩無法呼吸的感覺。清爽的霜狀質地，無添加任何香精香料更無酒精。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5. MAX海鹽美肌入浴劑，舒壓香草

泡澡是牛爾老師每天一定要做的儀式，而且他喜歡用海鹽泡澡，MAX的海鹽美肌入浴劑，也就是泡澡海鹽，是牛爾老師超級大量囤貨的必需品。他說：「我喜歡用海鹽來泡澡，而且一次會加很多，我會再加小蘇打粉，這樣還有排毒促進身體的新陳代謝，這樣泡澡的效果，可是媲美溫泉水，如果是在家，或是出國沒有溫泉的地方，我一定會帶上好幾盒海鹽加上小蘇打粉，自製泡湯感受。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※文字：Yvonne Wang | 編輯：Yvonne Wang | 圖片：Yvonne Wang, | 來源：各品牌IG |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

日本藥妝店，四隻隱藏版多功能精華神物，挑戰史上最白、最亮、最保濕的年輕肌膚

2019年美國藥妝店11個必逛必買必不後悔美妝日用品清單

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

日本, 藥妝店, 牛爾, 必買, 神物, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

賈靜雯跑DIOR趴，逆齡雙辮連咘咘也愛！孟耿如濕髪拚了

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

二戰傳奇戰機啟發百年靈創作　飛行錶熱力延燒

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

星．上妝／侯佩岑仙女鬆髮靠2招　層次挑染是重點

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

寶格麗蛇頭包會發光！聯名藤原浩第二波11月開賣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

「網美手搖店」夢幻粉紅場景超好拍　吸到黃金軟糖太有趣

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

談戀愛要避開這3種男生！常說「不能沒有你」可能變恐怖情人

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

發起脾氣來「最難哄」的星座Top 3　天蠍專攻弱點、第一勸你先躲開

奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中

奧斯塔羅12星座一周運勢1028-1103　雙子買樂透先PASS、魔羯感情升溫中

夾髮夾是小學生、珍珠項鍊是阿嬤戴的？5樣讓男生超困惑的女生飾品 彩妝師分享3 Tips救救妳的乾唇　唇況再糟都能變身激美唇 畫面太有愛網友都融化　日本推特爆紅「IKEA鯊魚家族」生活照療癒人心 日本星巴克夢幻聖誕新品！「草莓蛋糕星冰樂」果粒融化奶油超欠喝 一招變美／李冰冰46歲依舊活成少女　抗老祕訣竟是每天必吃一種水果 日清推「泡麵專用叉」左右手版本超貼心　128度彎角湯裡的渣渣也不放過 女明星搶著曬！寶格麗跨界合作攜手Alexander Wang打造限量聯名包款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面