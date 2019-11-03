10款「文青系護唇膏」低調質感包裝，隨便拍都時髦

為了時刻維持雙唇水潤，許多女孩有事沒事都會拿護唇膏出來抹一下，說護唇膏的出鏡率比唇彩更高也不為過。因此護唇膏除了好用，包裝也同樣重要。

不同於專櫃品牌的優雅、女人味風格，有不少香氛、小眾品牌的護唇膏，包裝簡約又清新，以下就幫大家特搜出10款「文青系護唇膏」，放一支在包包裡，拿出來擦能展現不同品味，另有一番低調的時髦感。

Aesop玫瑰籽護唇霜6ml，NT$460

帶著木質玫瑰香，不同於一般的護唇膏會有一種膜在唇上，這款有點像唇部乳液，非常好吸收，所以很多愛粉都推薦用它當唇膏前的打底，能讓乾澀雙唇立刻柔嫩，卻又不影響後續的唇彩妝感。





LE LABO 護唇霜15ml，NT$500

LE LABO雖然以香氛聞名，但旗下身體保養系列卻是很多行家的喜愛，尤其是這款護唇霜，推出以來沒特別宣傳卻依然攀登熱賣排行榜的前三名，成份包含了荷荷巴油，可以迅速軟化粗荒角質，乳油木果油與橄欖油達到潤澤保濕。

擠出來的質地是白色油膏狀，輕輕以指腹化開瞬間變成透明的柔軟敷膜，完整包覆整個唇肉，再乾裂的地方都能修復。裡面的配方為全素、不含香氣和無石化原料，是對環境肌膚都友善的產品。





CLARINS克蘭詩 X THE KOOPLES 彈潤植萃美唇油_限量聯名款 #搖滾黑、#時尚白 7ml，NT$850

克蘭詩人氣商品"植萃美唇油"在今年選擇和巴黎話題品牌The Kooples合作，推出時髦聯名，以搖滾精神為原點，The Kooples明星商品就是情侶可互相搭配、跨性別的皮衣和包包，這次的聯名當然少不了THE KOOPLES經典元素，黑色、白色和大理石紋。

兩個限量色選「搖滾黑」與「時尚白」，前者宛如紅酒般的色彩，帶著細緻金色粉末，抹在雙唇會隨著PH值變出專屬色調。後者則在淡粉中加入多彩珠光，一抹即幫雙唇增添粉嫩立體感。





GROWN ALCHEMIST 歲月修護潤色唇膏 裸色純白 3.8g，NT$980，裸色玫瑰 3.8g，NT$1,000

繼護手霜之後，來自墨爾本的植萃品牌 GROWN ALCHEMIST再度推出時髦包裝的保養好物 『護唇膏』，黑色管身簡約又時尚，已有不少風格達人在IG秀這款新品，兩種色調「裸色玫瑰」與「裸色純白」，塗起來皆是霧面質地，即使是男性也可低調呵護雙唇。

保養成分中除了三胜肽、取自乳木果油的三酸甘油酯，還有紫羅蘭葉萃取物，可使唇部維持健康的最佳狀態。裸色玫瑰多加了帶有來自天然礦物的粉嫩玫瑰色彩，可修飾黯淡慘白的唇色。





THREE樂活護唇膏 7g，NT$1,150

天然成分高達99%，以豐富的複合精油呵護唇部，抹的時候可聞到放鬆心情的柑橘系香氣，質地非常滑順，除了能賦予雙唇水嫩柔滑，還有個實用小撇步就是暈車時，將這款護唇膏抹一些在人中處，可以舒緩不適症狀。





Diptyque 滋養柔潤唇霜 10ml，NT$950

雖然滋潤但塗抹在雙唇是低調的霧面質感，既然是香氛品牌，護唇膏的香調也毫不馬虎，使用了典雅玫瑰搭配紫羅蘭的柔美，甜甜的如同棉花糖般，勾起人們兒時的回憶。裡面使用的護唇配方也同樣來自植物，罌粟花提取物可修復雙唇乾裂；甜杏仁精油富含維生素與營養成分；玫瑰及紫羅蘭花蠟可令唇部舒緩平滑。





ILIA 純淨潤唇霜 4g，NT$880

美國近幾年相當受到歡迎的天然無毒美妝品牌，每個產品都會標示天然成分、有機成分的占比，像這款護唇霜就是天然成分 100%，有機成分 71%，一抹就像奶油融化在雙唇上，滋潤度佳但又不會黏膩。寒冷的季節更有愛用者會將它擦在兩頰或是眼周乾燥的部位，當萬用膏來使用。

Jo Malone London維他命E唇部護理 15ml，NT$1,400

同樣來自香氛品牌，這支維他命E的護唇霜可是一直盤據在品牌回購榜上前幾名，黃色凝膠質地含有豐富維他命E，可有效修復乾澀唇肉，更有人形容擦完這款護唇膏會有彷彿做完醫美的澎唇效果，深刻的唇紋也能有感淡化。

EVE LOM Kiss 修護唇霜 7ml，NT$800

提到英國保養品牌EVE LOM，大多數人都會第一時間聯想到它的經典產品「全能深層潔淨霜」，但很多人不知道，它的NO.2明星商品是小小一罐的「修護唇霜」，國外美妝部落客稱之為「世界上最好的急救修護唇霜」。它的修護力對極乾裂的嘴唇超有效，薄抹一層不需厚敷，就能立即保濕。蘊含的薄荷醇能在塗抹當下給予冰涼舒適感受，常用在防曬產品的氧化鋅也有加入配方，因此可提供雙唇抵禦外在環境的傷害。除了無色款，另有潤色版可以選擇。





KIEHL'S 契爾氏1號護唇膏 15ml，NT$330

品牌歷久不衰的經典產品，回購率也是高居前幾名，無色的凝油質地，滋潤無香料，用手塗抹就能瞬間服貼雙唇，對於預防脫皮非常有效，很多人也愛將它當作唇膜使用，厚敷一晚，再嚴重的乾裂、死皮也能在隔天修復。目前除了原味，還有薄荷、甜梨、莓果、芒果等4種香味。

※編輯：Jasmine.lee |

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