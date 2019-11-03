小圓包默默在流行！6大精品品牌圓型包盤點，這麼可愛太犯規

今年的包包打破框架，包括雲朵造型的BV手拿包、造型感十足的LV Multi Pochette Accessoires手袋、鎖頭造型的Chloe AbbyLock等，默默也受到歡迎的，還有圓型小包！打破平常長方型、正方型的限制，這六大精品品牌也推出了可愛的小圓包，還不快跟上這股潮流，準備也來入手一個俏皮的小圓包吧！



Valentino Garavani VLOGO Escape 皮革單肩包

Valentino Garavani 這款圓形單肩包造型太可愛，飾有源自品牌典藏設計的 Logo 五金配飾，洋溢著濃濃的復古韻味。包款雖小巧但是能容納日常必備物品，正面和背面的拉鏈口袋方便實用，可穩妥保管悠遊卡等隨身小物。可以斜揹身前，或將肩帶繞於腕間成為手拿包。





STELLA MCCARTNEY Mini Round昆蟲印花迷你單肩包

這款Mini Round昆蟲印花迷你單肩包以金色鐵鏈肩帶、頂置拉鏈、內置口袋、花押字圖案、後置貼袋所構成。提倡環保概念的Stella McCartney每件設計背後都有一段故事，這個圖騰述說的正是環境與社會意識的重要性。





香奈兒 CHANEL 19 手拿包 & 零錢包

CHANEL 19系列包款是這個包款是卡爾拉格斐Karl Lagerfeld跟香奈兒服飾名品部藝術總監維吉妮維婭Virginie Viard共同創作，為2019全新主打包款，CHANEL 19顧名思義就是2019年紀念款。

除了大、中、小型的CHANEL 19包款之外，其中腰包、與小皮件也超迷你可愛。材質上有經典的皮革之外，還有代表性的斜紋軟呢，顏色上更有千鳥格、紫紅色、粉紅色、墨綠色與黑色可選擇。





Delvaux比利時頂級皮具品牌療癒圓形零錢包

擁有比利時「愛馬仕」之稱的Delvaux，小零錢包的工藝細膩程度也不輸大型包款。其中，Delvaux的Margritte零錢包由淺藍色粒面皮革製成，可以看見雲朵的細膩紋理。其他還有俄羅斯娃娃款式、經典LOGO圖樣等等，可以作為包款吊飾，或者是隨身攜帶的零錢包。





Louis Vuitton Mini Boîte Chapeau鍊帶小圓包

這款Mini Boîte Chapeau選用Monogram帆布製作，配以標誌性的時尚造型，盡現路易威登經典的細節設計，例如皮革行李吊牌和Malletage菱格絎縫襯裡。這款手袋採用拉鏈開合，內部空間井然有序，備有兩個大型風琴式隔層，可用作腰包、以手柄攜帶，或以可拆式肩帶作肩背攜帶。Louis Vuitton Mini Boîte Chapeau鍊帶小圓包 NT$69,000。





GUCCI Ophidia GG圓形迷你肩揹袋

Ophidia的世界不斷演變，本季推出配搭鏈條肩帶的圓形迷你肩揹袋。此配飾採用GG Supreme帆布，綴以紅綠織帶條紋，棕色皮革飾邊、皮革舌片細節和拉鏈頭飾有源自70年代Gucci品牌經典的雙G標誌，玩味十足。

※編輯：Sandy,Travis | 來源：各品牌 |

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