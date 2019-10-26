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台灣限定！討論度破表的冰冰霜出「護唇版」　一擦就滋潤200元有找

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意外爆紅連明星都愛用的Blackmores澳佳寶維生素E乳霜不僅獲得了冰冰霜的暱稱、也在引進台灣後就穩坐藥妝店熱銷榜，成為女性心中那簡單純粹卻再也離不開的一款保養品！而在粉絲集體敲碗討論的熱潮下，台灣居然推出了「冰冰霜的護唇版」

才剛出現在市面上不久，就在社群內有著熱烈討論度。其實關鍵和冰冰霜一樣，以天然維生素E為主要成分，另外添加甜杏仁油及酪梨果油等強大的滋潤成分，再加上不含防腐劑及香精的天然訴求，造就和冰冰霜一般的熱度！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

天然 VS 合成維生素E？

天然ㄟ尚好~~ 維生素E是護唇產品中很常見的保濕成分，可以達到滋潤不油膩的保濕效果，但重點在於「天然」跟「合成」的卻差很多！天然維生素E能夠幫助滋養肌膚，給予豐沛的水潤感之外，也因為是天然來源，因此生物利用率相較合成的更好！如果市面上出現使用天然維生素E作為主要成分的護唇膏，價錢甚至跟它牌差不多，還有不買的道理嗎？!

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Blackmores澳佳寶的維生素E潤唇膏每條售價NT $199，相比市面使用合成維生素E的其他品牌護唇膏，價格幾乎沒有落差。
Ｖ編實測：少少用量卻超滋潤，唇紋、乾唇說再見！

其實天然維生素E是非常珍貴的原料且多為國際保養品牌使用，Ｖ編實際體驗維生素E潤唇膏的感受，剛擠出時的質地與一般軟管式護唇膏沒有太大差別，但一抹開卻令人驚艷！或許是碰到溫度而微微軟化，所以膏體的延展性變得非常好、質地也轉化為一層透明的滋潤膜，用量只要一點點就可以滋潤雙唇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲看雙唇前後對比便有明顯差異，原本還有些死皮、唇紋的雙唇，擦上潤唇膏後變得水潤光滑且平順不少。

Ｖ編認為這款潤唇膏很值得推薦給時髦且注重成分天然的女孩們，即便下一季又流行回到乾到沒有天理的霧面唇彩，有了以天然維生素E為基底的這款潤唇膏做後盾，你也可以毫無負擔的追著流行走，雙唇永遠水潤零瑕疵！

※文字：Sarah Chen | 編輯：Charlene |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

護唇膏到置頂境界啦！3款超級維他命E滋潤不油膩女星私藏護唇膏！（翻包包挖寶+影片系列）

Vaseline等三款純度100%萬用凡士林，除了當作護唇膏還可以解決其他乾肌困擾！(附小紅書瘋傳鄧紫棋凡士林厚敷法)

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

護唇膏, 冰冰霜, 保濕, 維生素E, VogueTaiwan
fashion.net

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