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賈靜雯6大保養祕訣公開　「認真善待自己」就是人生最好的禮物

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自16歲出道，賈靜雯今年憑著《我們與惡的距離》首度入圍金鐘，即一舉奪下視后，事業、家庭兩得意的她，在忙碌生活中依然保持著生活的平衡，即使成為了媽媽，也不忘身為女人的自覺，她曾在臉書寫下：「認真善待自己，就是人生最好的禮物！」

獲得外媒報導的無齡外表究竟怎麼做到，以下幫大家整理出她的保養秘訣，女孩請參考。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

生活忙碌，所以保養更集中火力在重點步驟

面對龐大的工作量及私人行程，賈靜雯其實沒有時間塗塗抹抹，所以她把火力集中在保濕精華液和乳霜，「把肌膚的保濕顧好，真的不需要花費太多力氣，膚況就穩定又健康。」特別累的時候，她會在抹乳霜時搭配按摩，幫助疲累肌膚吃下營養。

瞭解她的人都知道，她多年愛用的乳霜就是LUDEYA琥珀霜，「它的質地讓我第一次用的時候就很驚豔，真的非常好吸收。」「很多保養品用了只有當下有感覺，但是擦了琥珀霜後，效果是可以持續到隔天早上。起床後發現肌膚變得很緊實透亮，我真的很依賴它。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

依照每天的妝容挑選不同卸妝產品

「我有遇過朋友不用卸妝產品，我心裡就想，那妳之後擦再貴的保養品都沒用，因為肌膚吃不進去啊。」賈靜雯自己每天都會依妝容的不同、用不同的卸妝品確實卸妝，「濃妝就用卸妝油全臉卸一次，再用眼唇卸妝液Focus細節，最後用紗布巾洗臉，確保沒有色素殘留。」「上淡妝就會用卸妝水，搭配化妝棉全臉擦拭。」但不管用什麼商品，她提醒力道一定要注意，「卸妝千萬不。能。著。急，力道放慢放輕，才不會拉扯出皺紋。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

每天必喝湯和紅棗水

年輕拍戲時，賈媽媽都是煲湯幫自己保養，賈靜雯每次採訪也都說自己愛喝湯，例如用充滿膠質的豬尾巴煮湯，就能補充膠原蛋白，不油也不易胖。另外，她愛喝紅棗水，早上起床一定先喝一杯溫的，白天則隨身攜帶在保溫杯中。紅棗水可以搭配黑糖、枸杞或花旗蔘，對女生都很好，她也提醒煮紅棗的時候一定記得要把核去掉，不然喝多容易上火。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

洗髮前頭皮梳好梳滿、洗髮時也要「按好按滿」

豐盈的髮量也是年輕的象徵，賈靜雯自己保養頭髮的準則就是"洗髮前頭皮梳好梳滿、洗髮時按好按滿"。別以為洗髮前把頭髮梳順，是為了讓髮絲不糾結，其實梳頭髮也能讓頭皮上累積的髒污、老廢角質等先一步梳理，清洗時才可以更有效的清潔，另外，洗髮時，賈靜雯也一定會帶到頭皮輕柔按摩，藉此放鬆舒緩一天緊繃的心情和身體，同時確保頭皮的髒污被清乾淨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

偶爾從媽媽身分中解放，給自己喘息的空間

當女人有了家庭之後，往往會把"自我"縮小，最後甚至是沒有了"自己"。賈靜雯會提醒自己偶爾要把內心的小女孩釋放透透氣。像她和老公修杰楷就很會把握零碎時間，創造兩人的幸福時光，「我們會趁小孩入睡後，一起追劇、一起看影集，到了假日我們會一起買菜、補充日常用品，這些在大家看來是很簡單的日常瑣事，卻是專屬我們的甜蜜小時光。」把握機會感受幸福，就能從內在散發到外在，那種光采是任何保養品都無法創造的。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

帶著自己的心，而不是別人的眼光去生活

嘴巴長在別人身上，尤其身為公眾人物，很多時候流言蜚語是沒有辦法去控制的，賈靜雯也曾有過掙扎，在網路寫下"在許多人眼裡，我是事業生活完美的超人媽媽，可撕下「超人」標籤，其實我更多時候也有著脆弱的一面，大家會注意我的身材是否變胖，孩子是否帶得好，工作是否認真等等。可我不是超人，我有時也無法做到盡善盡美。"

所以，她用這句話鼓勵自己，也鼓勵所有女性，「帶著自己的心，不帶別人的眼光，去追求認同的事情吧，跟隨內心的自己，就是我們最有深度的美麗。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

賈靜雯, 人生哲學, 保養, 愛自己, VogueTaiwan
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