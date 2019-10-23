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CK錶不生產了　Swatch集團斬22年情

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▲▼ CK錶 。（圖／公關照）

▲由Swatch集團打造的CALVIN KLEIN Watches + Jewelry將走入歷史。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

歷經22年合作，世上最大鐘錶集團Swatch Group確定與CALVIN KLEIN及其母公司PVH說掰掰，雙方協議在「不久以後」合約到期將不續約，不再生產CALVIN KLEIN Watches & Jewelry （CK腕錶首飾），關鍵原因是Swatch集團認為CK紐約管理層動盪不安，但外媒認為，市場上相同價位帶的錶款相當競爭，沒有獲利也是主因之一。

▲▼ CK錶 。（圖／公關照）

▲CALVIN KLEIN Watches + Jewelry飾品設計風格簡約。

擁有Breguet（寶璣）、OMEGA（歐米茄）、Longines（浪琴表）等知名品牌的Swatch集團，從1997年起獲CALVIN KLEIN授權商標，開始生產腕錶與首飾，承襲服裝著名的簡約時尚風格，腕錶價位約在1萬元台幣左右，深獲大學生與都會男女喜愛，曾經風光一陣。但歷經紐約總部設計師頻頻換將，品牌聲勢起伏，CK錶也得跟著換名稱、改風格，加上智能錶崛起競爭，都是加速雙方分道揚鑣的因素。

▲▼ CK錶 。（圖／公關照）▲▼ CK錶 。（圖／公關照）

▲秋冬新款wavy系列女錶（左）9,100元，黑色男錶8,300元。

雖然與Swatch集團確定分手，CALVIN KLEIN的母公司PVH倒是對腕錶與飾品的前景相當樂觀，認為找到對的夥伴會再創高峰。據傳生產Coach、Hugo Boss、Locaste、Tommy Hilfiger等時尚錶的美國Movado將接手生產CK錶，但目前Movado集團尚未證實。

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