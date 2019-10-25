Dappei／想嘗試歐美風就和蔡詩芸學3招　善用配件完成辣妹穿搭超簡單

文字。 圖片／Dappei

最近演藝圈喜事頻傳，韓巨星RAIN跟金泰希即將迎來第二胎女寶寶，台灣則是「林宥嘉X丁文琪」與「王陽明X蔡詩芸」也前後公布懷孕喜訊，揮去前陣子許多出軌、離婚等等烏煙瘴氣，王陽明、蔡詩芸一直是許多人心目中的模範 CP，兩人除了郎才女貌以外，也都非常熱愛海洋，時常分享世界各地的潛水照片，而蔡詩芸的穿搭則非常歐美火辣，如果你也是喜歡歐美風格的話，一定要跟蔡詩芸好好學習一下！

▎技巧一：設計感單品做重點



蔡詩芸的穿搭風格抓住歐美簡單帥氣的精華，沒有過多繁複的搭配，利用單品本身的特性與剪裁作為重點，像以下幾套都是你我平常一定會有的組合，像是右圖雖然只是牛仔褲配上衣，但上衣的款式華麗，宮廷秀跟荷葉邊下擺，都讓穿搭重點十足。

▎技巧二：辣妹靴款補氣場



千萬別小看一雙鞋能夠帶來的魔力，不論你的穿搭簡約或是甜美，只要搭上一雙辣妹靴款便能讓氣場擴張到三千兩百公里外，不論長靴、短靴、馬汀靴，都能讓你自動抬頭挺胸走路有風，但穿靴也有許多 Do & Don't，款式、長度、腿型彼此都有相關聯，尤其秋冬是穿靴子的旺季，小眉角一定要注意跟學習。

▎技巧三：時髦不敗墨鏡、耳環



蔡詩芸的穿搭照幾乎都有眼鏡與配件加持，其中最常出鏡的就是近來很熱門的貓眼墨鏡，貓眼墨鏡從 40 年代就開始崛起，甚至瑪麗蓮夢露也是其愛好者之一，而近來將貓眼墨鏡推上高峰的絕對是《德魯納酒店》中 IU 的造型也出現復古時髦的貓眼眼鏡，貓眼眼睛因為上揚的角度跟明顯的線條輪廓，非常適合拿來修飾圓臉。

另外，大圓耳環也是歐美必備配件，小S 就曾在受訪時表示她出門絕對不能沒有大圓耳環，但要注意的是，每種臉型也有各自適合的耳環款式，圓臉就不太適合大圓耳環。

Dappei 結語：

恭喜恭喜，神仙眷侶要生出小天使啦，不過蔡詩芸真的好辣喔，那個腰那個腿，怎麼可以這樣厲害，搭編覺得比起歐美辣妹，日系層次女孩更難欸，大家一起好好學習吧！

文字編輯：Sofie / 圖片來源：蔡詩芸 IG

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