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Dappei／牛仔單品求精不求多　「丹寧X丹寧」搭配懶人必須學

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

在穿搭的世界裡，總有幾件被稱做「經典、不敗、百搭」的單品，衣櫃一旦少了它們就是世界末日。搭編要介紹的就是堪稱縱橫時尚界百年而歷久不衰的「丹寧」，也就是我們熟悉不過的「牛仔」！而且，最重要的是丹寧元素沒有所謂的淡季，基本上就是一年四季都適合拿出來穿，丹寧穿不壞也搭不膩，從頭到腳的單品真的都該來一件「丹寧」！

｜丹寧西裝外套

西裝外套大家最常見的可能就是棉料或是羊毛料的，以丹寧布做成的西外相對少見，而顯得更特別。由於丹寧早期是作為藍領階級的工作服，布料本身就是休閒定位，所以丹寧西外穿起來格外具有街頭感。

▲丹寧穿搭。（圖／Dappei）

｜丹寧長版風衣

外套是冬季的穿搭靈魂之一，當街上滿是毛料大衣跟卡其色風衣，而你選擇了套上了份量十足的牛仔藍風衣，繫上腰帶以展現腰線，最後用帥氣的靴子收尾！別於經典卡其色風衣給人的優雅形象，丹寧風衣帶著一點叛逆不羈的率性！

▲丹寧穿搭。（圖／Dappei）

｜紮染丹寧

要說今年又捲土重來的復古單品，那就不能不提到「紮染」了，源起 1960～1970 年代的美國嬉皮文化。而當獨一無二的染色遇上經典丹寧元素，展現的是自由奔放又不羈的樣子，讓你的風格獨樹一幟。

▲丹寧穿搭。（圖／Dappei）

｜丹寧 X 丹寧

這個搭法滿適合懶人們，可以單色也可以雙色搭配。簡單俐落的丹寧搭丹寧，薄料深色牛仔襯衫配上淺色牛仔褲，整身的丹寧反而展現出一種成熟穩重的魅力。

▲丹寧穿搭。（圖／Dappei）

｜西裝外套 X 丹寧褲

西外搭丹寧褲已經算是一個公式，屬於零失誤穿搭，新手也能簡單駕馭。丹寧褲稀釋掉西裝外套的正式感，讓整體穿搭偏向休閒，可以搭配像是絲巾以及皮帶來增添層次感。

▲丹寧穿搭。（圖／Dappei）

Dappei 結語：

衣服求精不求多，像丹寧這樣經典單品，真的是百搭不膩！加上布料本身又是耐穿耐磨，一件好的丹寧衣，說不定都能成為傳家之寶！

文字編輯：Fang

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 丹寧, 牛仔
fashion.net

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