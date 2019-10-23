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宋慧喬恢復單身辣度破表！新造型緊身毛衣「開衩到腿根」

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▲宋慧喬。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

▲宋慧喬恢復單身工作依舊滿檔，最新造型辣度破表。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星宋慧喬恢復單身後，絲毫沒有停下工作腳步，擔任南韓品牌suecomma bonnie代言人的她，最新釋出一系列形象照，宋慧喬回歸熟悉的淡妝造型展現優雅風格，不過往下一看，超高開衩的洋裝美腿全都露，引發網友暴動。

▲宋慧喬。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

▲宋慧喬。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

▲宋慧喬出鏡suecomma bonnie秋季形象照，回歸熟悉的淡雅風格。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

女神宋慧喬離婚後的一舉一動備受矚目，近日拍攝南韓品牌suecomma bonnie秋季形象照，梳起清秀的中分造型，妝容較為清淡，在後方純白的背景之下，宋慧喬換上簡約的灰色格紋套裝，腰部的綁帶設計加以點綴層次感，而中長裙只露出纖細的小腿肚，整體風格知性且優雅。

▲宋慧喬。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

▲宋慧喬。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

▲宋慧喬。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

▲宋慧喬黑色毛衣直接開衩到腿根。（圖／翻攝自IG@suecommabonnie）

然而另一套裝扮卻瞬間顛覆甜美模樣，看似保守的高領黑色毛衣，貼身剪裁低調展現宋慧喬的身型，而視線向下看，開高衩的裙擺十分逼人，宋慧喬坐下時，也隨之露出白皙長腿，配上一張甜美臉蛋，瞬間電暈粉絲。轉眼間，宋慧喬換上oversized白色編織毛衣搭配同色高跟鞋做呼應，並且使用下身失蹤的方式大方秀出美腿，回眸之餘眼神十分有力，每個造型都令粉絲驚艷。

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關鍵字：

宋慧喬, 宋仲基, suecomma bonnie
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